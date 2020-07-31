Антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей Альперину
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей возложенных на одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в деле по реализации коррупционных схем на таможне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"31 июля следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлила срок действия обязанностей, возложенных ранее на одесского бизнесмена, которого подозревают в организации преступных схем на таможне. Срок действия обязанностей - до 26 августа 2020 года", - говорится в сообщении.
Также подозреваемый в дальнейшем обязан: прибывать к детективу, в производстве которого находиться уголовное производство, прокурору или суд по первому вызову; не отлучаться из Одессы и Одесской области без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Напомним, Высший антикоррупционный суд возложил обязанности на одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в деле по реализации коррупционных схем на таможне.
Так, по версии следствия, одесский бизнесмен организовал схему, к которой были привлечены чиновники ГФС и таможни, по растаможиванию импортируемых товаров. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Также сообщалось, что Высший антикоррупционный суд снял электронный браслет и отменил обязанности, возложенные на одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в деле по схеме на таможне.
Как сообщалось, за Альперина внесли залог .
Напомним, 28 ноября 2019 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ лично вручено уведомление о подозрении мужчине, причастному к организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.