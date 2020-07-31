Антикорупційний суд продовжив строк дії обов’язків Альперіну

"31 липня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії обов’язків, покладених раніше на одеського бізнесмена, якого підозрюють в організації злочинних схем на митниці. Строк дії обов’язків – до 26 серпня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Також підозрюваний надалі зобов’язаний: прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду за першим викликом; не відлучатися із Одеси та Одеської області без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із особами, вказаними в ухвалі; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд поклав обов’язки на одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого підозрюють у справі щодо реалізації корупційних схем на митниці.

Так, за версією слідства, одеський бізнесмен організував схему, до якої були залучені чиновники ДФС і митниці, по розмитненню імпортованих товарів. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Також повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет та скасував обов’язки, покладені на одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого підозрюють у справі щодо схеми на митниці.

Як повідомлялося, за Альперіна внесли заставу.

Нагадаємо, 28 листопада 2019 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ особисто вручено повідомлення про підозру чоловіку, причетному до організації злочинної схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.