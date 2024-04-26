Американские военные начали строительство пирса возле Газы - Пентагон

Пентагон заявил в четверг, что американские военные начали строить морской пирс, через который будет поступать гуманитарная помощь в Сектор Газы. Прогнозируют, что причал начнет принимать корабли уже в начале мая. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Я могу подтвердить, что военные корабли США, включая USNS Benavidez, начали строить начальные этапы временного пирса и дамбы в море. - сказал журналистам спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

Детали

Официальные лица США заявили, что военная операция США будет предоставлять сотни дополнительных грузовиков помощи ежедневно, и эти поставки могут включать более двух миллионов блюд ежедневно.

Это строительство является частью усилий, чтобы остановить голод в палестинском анклаве. Ведь за пять месяцев израильской военной кампании против ХАМАС, сектор Газа был опустошен, и 2,3 миллиона местных жителей оказались на грани гуманитарной катастрофы.

Израильские военные в своем сегодняшнем выступлении заявили, что обеспечат охрану и материально-техническую поддержку пирса.

Риск голода в Газе остается высоким, хотя Израиль принял меры для смягчения гуманитарного кризиса

Дополнительно

В марте президент Джо Байден объявил, что военные построят временный порт на средиземноморском побережье Газы для доставки гуманитарной помощи по морю.

ООН неоднократно предупреждали, что Газе грозит голод. Они жалуются на "большие препятствия" в доставке помощи и ее распределении по анклаву.

Волонтерские организации по оказанию помощи и администрация Байдена умоляли Израиль облегчить доступ для поставок помощи в Газу и обеспечить безопасный проход их конвоев внутрь территории.

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