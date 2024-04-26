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Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
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Американские военные начали строительство пирса возле Газы - Пентагон
Американские военные начали строительство временного военно-морского пирса вблизи Газы, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи, включая более двух миллионов обедов ежедневно, в опустошенный палестинский анклав, находящийся на грани гуманитарной катастрофы.
На фронте погибла журналистка и военная Алла Пушкарчук
Бывшая журналистка Алла Пушкарчук, которая вступила в ряды Вооруженных сил и стала минометчицей, погибла на фронте во время вторжения России в Украину.
Картину Климта продали на аукционе в Вене за 30 миллионов евро
"Портрет фройляйн Лизер" Густава Климта, который считался утраченным в течение 100 лет, был продан за 30 миллионов евро неизвестному покупателю в Вене.
Украина и Великобритания усиливают сотрудничество в спортивной сфере накануне Олимпиады
Украина и Великобритания усиливают сотрудничество в сфере спорта, обсуждают запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, а также оказывают поддержку украинским спортсменам накануне Олимпиады в Париже.
Сумщина: россияне обстреляли 12 громад в приграничье
В четверг российские оккупанты 47 раз обстреляли 12 громад в приграничной Сумской области, вызвав 188 взрывов.
Дания увеличит военную помощь Украине на €590 млн
Правительство Дании и партии парламента договорились увеличить в 2024 году военную поддержку Украины на 4,4 миллиарда датских крон (590 миллионов евро). Об этом сообщило Министерство обороны Дании.
Суд отменил 23-летний тюремный срок Харви Вайнштейну за изнасилование
Высший суд Нью-Йорка отменил 23-летний тюремный приговор Харви Вайнштейну за изнасилование из-за нарушения судебного процесса, что привело к новому судебному разбирательству.
Атака рф на Балаклею: количество пострадавших возросло до 11
Количество жертв российского ракетного обстрела Балаклеи возросло до 11 раненых: оккупанты попали ракетой "Искандер-М" в железнодорожный вокзал, когда там находился поезд.
Воровали редкие книги пушкина из библиотек Европы: в Грузии задержали четырех человек
В Грузии задержали четырех человек за кражу редких книг 19 века стоимостью сотни тысяч евро из библиотек по всей Европе в составе организованной преступной группы.
Артисты Евровидения собирают средства на восстановление разрушенной российской ракетой школы
UNITED24 вместе с представителями Украины на Евровидении-2023 Аленой Аленой и Джерри Хайлем собирают средства на восстановление гимназии в Великокостромской общине Днепропетровской области, которая была разрушена российской ракетой.