Американская Anduril вместе с Rheinmetall локализует производство военных дронов в Европе

Компании Rheinmetall и Anduril Industries заключили стратегическое партнерство по совместному производству автономных воздушных систем и силовых установок на территории Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на компанию Anduril Industries.

Детали

В рамках сотрудничества планируется локализованное производство трех направлений продукции: дронов Barracuda, многоцелевых дронов Fury, а также твердотопливных ракетных двигателей для нужд европейских армий. Все эти системы интегрируют в цифровую боевую экосистему Rheinmetall Battlesuite.

Это другая модель сотрудничества в оборонной сфере, построенная на совместном производстве, оперативной актуальности и взаимном уважении к суверенитету. Вместе с Rheinmetall мы создаем системы, которые можно быстро производить, широко развертывать и адаптировать в соответствии с развитием миссий НАТО – сказал Генеральный директор Anduril Industries Брайан Шимпф.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер также высказался относительно нового сотрудничества.

Rheinmetall всегда выступал за надежность, масштабность и стратегическую глубину в оборонном производстве. Интегрируя решения Anduril в европейскую производственную систему и систему цифрового суверенитета Rheinmetall, мы строим на этой основе новые виды автономных возможностей, которые быстро производятся, являются модульными и отвечают требованиям НАТО, которые постоянно меняются – отметил Паппергер.

Также в рамках партнерства исследуются новые методы создания твердотопливных двигателей для обеспечения потребностей европейского рынка.

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В компаниях заявили о долгосрочности инициативы.

Это долгосрочная совместная инвестиция в совместную разработку легко внедряемых систем, адаптированных к конкретным потребностям каждого европейского регионального рынка. Это партнерство отражает философию "создано с Европой, а не для нее", которая предоставляет приоритет местному контролю, прозрачности и адаптивности, а не зависимости или привязанности – отмечается в заявлении.

Справка

Barracuda – беспилотник с модульной конструкцией, пригодный к массовому производству и настройке под разные миссии.

Fury – дрон группы 5 с характеристиками боевого самолета, который способен работать во взаимодействии с пилотируемыми и беспилотными платформами.

Напомним

Anduril и Rheinmetall ранее уже сотрудничали в рамках создания многоуровневых систем противодействия БПЛА, а также программы дополнительно пилотируемых боевых машин армии США (OMFV). Новое партнерство предусматривает быстрый, модульный и гибкий подход к разработке оборонных технологий для стран НАТО.

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