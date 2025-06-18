Американська Anduril разом з Rheinmetall локалізує виробництво військових дронів у Європі

Компанії Rheinmetall і Anduril Industries уклали стратегічне партнерство щодо спільного виробництва автономних повітряних систем і силових установок на території Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на компанію Anduril Industries.

Деталі

У межах співпраці планується локалізоване виробництво трьох напрямів продукції: дронів Barracuda, багатоцільових дронів Fury, а також твердопаливних ракетних двигунів для потреб європейських армій. Усі ці системи інтегрують у цифрову бойову екосистему Rheinmetall Battlesuite.

Це інша модель співпраці в оборонній сфері, побудована на спільному виробництві, оперативній актуальності та взаємній повазі до суверенітету. Разом з Rheinmetall ми створюємо системи, які можна швидко виробляти, широко розгортати та адаптувати відповідно до розвитку місій НАТО – сказав Генеральний директор Anduril Industries Браян Шимпф.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер також висловився щодо нової співпраці.

Rheinmetall завжди виступав за надійність, масштабність та стратегічну глибину в оборонному виробництві. Інтегруючи рішення Anduril у європейську виробничу систему та систему цифрового суверенітету Rheinmetall, ми будуємо на цій основі нові види автономних можливостей, які швидко виробляються, є модульними та відповідають вимогам НАТО, що постійно змінюються – зазначив Паппергер.

Також у межах партнерства досліджуються нові методи створення твердопаливних двигунів для забезпечення потреб європейського ринку.

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У компаніях заявили про довгостроковість ініціативи.

Це довгострокова спільна інвестиція у спільну розробку легко впроваджуваних систем, адаптованих до конкретних потреб кожного європейського регіонального ринку. Це партнерство відображає філософію "створено з Європою, а не для неї", яка надає пріоритет місцевому контролю, прозорості та адаптивності, а не залежності чи прив’язаності – наголошується у заяві.

Довідка

Barracuda – безпілотник з модульною конструкцією, придатний до масового виробництва та налаштування під різні місії.

Fury – дрон групи 5 із характеристиками бойового літака, який здатен працювати у взаємодії з пілотованими й безпілотними платформами.

Нагадаємо

Anduril і Rheinmetall раніше вже співпрацювали в межах створення багаторівневих систем протидії БПЛА, а також програми додатково пілотованих бойових машин армії США (OMFV). Нове партнерство передбачає швидкий, модульний та гнучкий підхід до розробки оборонних технологій для країн НАТО.

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