OpenAI и Anduril объединяются для создания систем противодействия дронам
Киев • УНН
OpenAI впервые сотрудничает с оборонным подрядчиком для разработки программного обеспечения против дронов. Компания изменила свою политику в отношении военного использования технологий в начале 2024 года.
OpenAI, разработчик ChatGPT, сотрудничает с военным подрядчиком Anduril для программного обеспечения систем против дронов, пишет УНН со ссылкой на The Verge.
Детали
OpenAI интегрирует свое программное обеспечение в системы против дронов Anduril, которые обнаруживают и сбивают дроны. Это впервые, когда OpenAI имеет партнерство с оборонным подрядчиком. Ранее OpenAI запрещали «военное и боевое» использование своей технологии, но в начале 2024 года компания смягчила свою позицию в отношении военного использования, изменив свои условия обслуживания, чтобы отменить запрет.
OpenAI создает искусственный интеллект, чтобы принести пользу как можно большему количеству людей, и поддерживает усилия под руководством США, направленные на то, чтобы эта технология поддерживала демократические ценности
«Наше партнерство с Anduril поможет гарантировать, что технология OpenAI защищает военнослужащих США, а также поможет сотрудничеству национальной безопасности понять и ответственно использовать эту технологию, чтобы обеспечить безопасность и свободу наших граждан».
OpenAI не только получит финансовую выгоду от партнерства с Anduril, а также, может получить политическое влияние.
Напомним,
OpenAI расширила функционал ChatGPT, добавив голосовой чат для веб-версии. Новая функция , доступная для подписчиков Plus, Enterprise, Teams и Edu, использует GPT-4 для создания естественных разговоров.