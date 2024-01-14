86 военных столкновений с врагом за сутки: украинские защитники держат позиции

В течение 696 суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины состоялось 86 боевых столкновений. Об этом информирует Генштаб в ежедневной сводке, передает УНН.

Детали

Генштаб отмечает, что противник игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

В течение суток состоялось 86 боевых столкновений. В общем враг нанес 3 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам - говорится в сообщении.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Барановка, Волфино, Басовка, Пономаренки Сумской области; Волчанск, Бочковое, Бударки Харьковской области.

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На Купянском направлении Силы обороны отбили 3 атаки в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 14 атак возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 5 атак противника вблизи Клищеевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг, при поддержке авиации, 15 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка.

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На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Владимировка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражено 9 атак вблизи Красного, западнее Вербового и Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся непосредственно центр Херсона и населенный пункт Станислав Херсонской области. Из реактивных систем залпового огня враг совершил обстрелы в районах Тягинки, Ивановки, Ингульца, Никольского, Садового, Чернобаевки и Станислава на Херсонщине.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмовых действий. Украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 средству противовоздушной обороны и 2 складам боеприпасов противника.

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