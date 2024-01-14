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86 військових зіткнень з ворогом за добу: українські захисники тримають позиції

86 військових зіткнень з ворогом за добу: українські захисники тримають позиції

Київ • УНН

 • 36662 перегляди

За даними Генштабу за добу відбулося 86 військових зіткнень з російськими загарбниками. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом 696 доби широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України відбулось 86 бойових зіткнень. Про це інформує Генштаб у щоденному зведенні, передає УНН.

Деталі

Генштаб зазначає, що противник ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Протягом доби відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах

- йдеться у повідомленні.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Баранівка, Волфине, Басівка, Пономаренки Сумської області; Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.

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На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

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На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, 15 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

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На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Володимирівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 9 атак поблизу Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Гуляйполе, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав безпосередньо центр Херсона та населений пункт Станіслав Херсонської області. З реактивних систем залпового вогню ворог здійснив обстріли в районах Тягинки, Іванівки, Інгульця, Микільського, Садового, Чорнобаївки та Станіслава на Херсонщині.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмових дій. Українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 засобу протиповітряної оборони та 2 складах боєприпасів противника.

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Анастасія Рябоконь

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