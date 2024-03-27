8 тыс. евро за "трансфер" вне пунктов пропуска: микроавтобус с псевдотуристами задержали возле границы с Молдовой

В пограничной зоне задержали пассажирский микроавтобус, который направлялся к украинско-молдавской границе посреди ночи. Водитель за вознаграждение должен был обеспечить "псевдотуристам" незаконный трансфер вне пунктов пропуска в Молдову, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Детали

По данным пограничников, транспортным средством управлял житель Черновицкой области. Вместе с ним к границе направлялись 8 мужчин призывного возраста из Харьковской, Донецкой, Полтавской и Киевской областей.

Как было предварительно установлено, водитель за денежное вознаграждение, в размере 8 тысяч евро с человека, должен был обеспечить "псевдотуристам" незаконный трансфер вне пунктов пропуска в Молдову.

В отношении желающих незаконно попасть за границу составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Водителю, как организатору, грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 332 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.