700 человек в Германии подозреваются в шпионаже через исламский университет
Киев • УНН
Немецкие спецслужбы расследуют деятельность 700 человек, связанных с берлинским "Институтом Мустафы", подозреваемых в шпионаже на Иран. Университет предположительно используется подразделением "Кудс" для вербовки агентов.
Спецслужбы Германии ведут расследование в отношении около 700 человек, подозреваемых в агентурной работе в интересах иранских властей. Они, по информации BILD, связанны с берлинским исламским университетом "Институт Мустафы", передает УНН.
Как считает следствие, спецподразделение "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции вырбует шпионов через берлинский филиал иранского университета. В то же время "Кудс" поддерживает террористические организации — такие как ХАМАС и "Хезболла".
Международный университет Мустафы, имеющий филиалы по всему миру, используется подразделением "Кудс" в качестве вербовочной платформы для сбора разведданных и проведения операций, включая вербовку в иностранные военизированные формирования
Как сообщает BILD, следователи разбили всех подозреваемых на три группы: 63 человека с немецкими паспортами , 551 студент университета "Мустафы", имеющий "отношение к Германии", и 78 так называемых "стажёров из ФРГ".
В Израиле разоблачили ряд шпионов, которые работали на Иран: что известно21 октября 2024, 16:27 • 19479 просмотров
Блок ХДС/ХСС уже потребовал от МВД Германии немедленно запретить деятельность исламистского университета в стране.
"Иранские исламистские институты на территории Германии должны быть немедленно закрыты. Угроза, исходящая от Ирана, очевидна. Министр внутренних дел не должна продолжать игнорировать это", — заявил представитель ХДС Александр Добриндт.
Эксперт по работе спецслужб Кристоф де Врис считает, что власти Германии должны объяснить, почему они раньше не закрыли институт Мустафы, который уже много лет находится в санкционных списках США и Канады. По сего словам, иранский университет — это "центральный орган по вербовке сил для терроризма".
В Германии россиянин проник на полигон Бундесвера: спецслужбы не исключают шпионаж в пользу рф14 октября 2024, 17:31 • 44148 просмотров