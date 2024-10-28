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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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700 человек в Германии подозреваются в шпионаже через исламский университет

700 человек в Германии подозреваются в шпионаже через исламский университет

Киев  •  УНН

10:18 • 6283 просмотра

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Немецкие спецслужбы расследуют деятельность 700 человек, связанных с берлинским "Институтом Мустафы", подозреваемых в шпионаже на Иран. Университет предположительно используется подразделением "Кудс" для вербовки агентов.

Спецслужбы Германии ведут расследование в отношении около 700 человек, подозреваемых в агентурной работе в интересах иранских властей. Они, по информации BILD, связанны с берлинским исламским университетом "Институт Мустафы", передает УНН

Как считает следствие, спецподразделение "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции вырбует шпионов через берлинский филиал иранского университета. В то же время "Кудс" поддерживает террористические организации — такие как ХАМАС и "Хезболла".

Международный университет Мустафы, имеющий филиалы по всему миру, используется подразделением "Кудс" в качестве вербовочной платформы для сбора разведданных и проведения операций, включая вербовку в иностранные военизированные формирования

— говорится в документах Минфина США.

Как сообщает BILD, следователи разбили всех подозреваемых на три группы: 63 человека с немецкими паспортами , 551 студент университета "Мустафы", имеющий "отношение к Германии", и 78 так называемых "стажёров из ФРГ".

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Блок ХДС/ХСС уже потребовал от МВД Германии немедленно запретить деятельность исламистского университета в стране.

"Иранские исламистские институты на территории Германии должны быть немедленно закрыты. Угроза, исходящая от Ирана, очевидна. Министр внутренних дел не должна продолжать игнорировать это", — заявил представитель ХДС Александр Добриндт.

Эксперт по работе спецслужб Кристоф де Врис считает, что власти Германии должны объяснить, почему они раньше не закрыли институт Мустафы, который уже много лет находится в санкционных списках США и Канады. По сего словам, иранский университет — это "центральный орган по вербовке сил для терроризма".

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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