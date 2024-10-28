700 осіб у Німеччині підозрюють у шпигунстві через ісламський університет
Київ • УНН
Німецькі спецслужби розслідують діяльність 700 осіб, пов'язаних із берлінським «Інститутом Мустафи», підозрюваних у шпигунстві на Іран. Університет імовірно використовується підрозділом «Кудс» для вербування агентів.
Спецслужби Німеччини ведуть розслідування щодо близько 700 осіб, підозрюваних в агентурній роботі в інтересах іранської влади. Вони, за інформацією BILD, пов'язані з берлінським ісламським університетом «Інститут Мустафи», передає УНН.
Як вважає слідство, спецпідрозділ «Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції вербує шпигунів через берлінську філію іранського університету. Водночас «Кудс» підтримує терористичні організації - такі як ХАМАС і «Хезболла».
Міжнародний університет Мустафи, що має філії по всьому світу, використовується підрозділом «Кудс» як вербувальна платформа для збору розвідданих і проведення операцій, зокрема й вербування в іноземні воєнізовані формування
Як повідомляє BILD, слідчі розбили всіх підозрюваних на три групи: 63 людини з німецькими паспортами, 551 студент університету «Мустафи», що має «стосунок до Німеччини», і 78 так званих «стажистів із ФРН».
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Блок ХДС/ХСС уже зажадав від МВС Німеччини негайно заборонити діяльність ісламістського університету в країні.
«Іранські ісламістські інститути на території Німеччини мають бути негайно закриті. Загроза, що виходить від Ірану, очевидна. Міністр внутрішніх справ не повинна продовжувати ігнорувати це», - заявив представник ХДС Александр Добріндт.
Експерт із роботи спецслужб Крістоф де Вріс вважає, що влада Німеччини має пояснити, чому вона раніше не закрила інститут Мустафи, який уже багато років перебуває в санкційних списках США і Канади. За його словами, іранський університет - це «центральний орган з вербування сил для тероризму».
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