700 осіб у Німеччині підозрюють у шпигунстві через ісламський університет

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 7288 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 20007 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 41207 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 77786 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 64093 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77466 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92995 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87211 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 175615 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100943 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
49%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 23520 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 10870 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 11550 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 13095 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 20743 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 20003 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 175615 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332164 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 265596 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376234 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 41205 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17315 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22494 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28270 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49110 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

700 осіб у Німеччині підозрюють у шпигунстві через ісламський університет

Київ • УНН

 • 14077 перегляди

Німецькі спецслужби розслідують діяльність 700 осіб, пов'язаних із берлінським «Інститутом Мустафи», підозрюваних у шпигунстві на Іран. Університет імовірно використовується підрозділом «Кудс» для вербування агентів.

700 осіб у Німеччині підозрюють у шпигунстві через ісламський університет

Спецслужби Німеччини ведуть розслідування щодо близько 700 осіб, підозрюваних в агентурній роботі в інтересах іранської влади. Вони, за інформацією BILD, пов'язані з берлінським ісламським університетом «Інститут Мустафи», передає УНН

Як вважає слідство, спецпідрозділ «Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції вербує шпигунів через берлінську філію іранського університету. Водночас «Кудс» підтримує терористичні організації - такі як ХАМАС і «Хезболла».

Міжнародний університет Мустафи, що має філії по всьому світу, використовується підрозділом «Кудс» як вербувальна платформа для збору розвідданих і проведення операцій, зокрема й вербування в іноземні воєнізовані формування

- ідеться в документах Мінфіну США.

Як повідомляє BILD, слідчі розбили всіх підозрюваних на три групи: 63 людини з німецькими паспортами, 551 студент університету «Мустафи», що має «стосунок до Німеччини», і 78 так званих «стажистів із ФРН».

В Ізраїлі викрили низку шпигунів, які працювали на Іран: що відомо21.10.2024, 19:27 • 19962 перегляди

Блок ХДС/ХСС уже зажадав від МВС Німеччини негайно заборонити діяльність ісламістського університету в країні.

«Іранські ісламістські інститути на території Німеччини мають бути негайно закриті. Загроза, що виходить від Ірану, очевидна. Міністр внутрішніх справ не повинна продовжувати ігнорувати це», - заявив представник ХДС Александр Добріндт.

Експерт із роботи спецслужб Крістоф де Вріс вважає, що влада Німеччини має пояснити, чому вона раніше не закрила інститут Мустафи, який уже багато років перебуває в санкційних списках США і Канади. За його словами, іранський університет - це «центральний орган з вербування сил для тероризму».

У Німеччині росіянин проник на полігон Бундесверу: спецслужби не виключають шпигунство на користь рф 14.10.2024, 20:31 • 44547 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки
Німеччина
Іран
Берлін
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,718.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,582.00