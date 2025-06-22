171 боестолкновение на фронте за сутки: карты от Генштаба

В течение суток 21 июня на фронте зафиксировано 171 боевое столкновение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

Отмечается, что противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов 14 ракетами и 82 авиационных удара, сбросил 140 управляемых авиационных бомб, задействовал 3410 дронов-камикадзе.

Также враг совершил 6366 артиллерийских обстрелов, в том числе 88 — из реактивных систем залпового огня. - доложили в Генштабе.

Там уточнили, что противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Комиссарово, Глубокое, Покаляное, Крейдянка, Артельное, Миловое Харьковской области; Новоекономическое, Сухой Яр, Новоторецкое, Панковка, Шаховое, Владимировка, Бойковка, Коптево, Новопавловка, Новополь, Воскресенка, Новохатское, Заря, Запорожье, Зеленый Гай Донецкой области; Ольговское, Новодаровка, Малиновка, Лобковое, Степногорск Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, семь средств ракетных войск и артиллерии, один склад с боеприпасами и еще один важный объект российских захватчиков - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 17 атак захватчиков. Также враг нанес 12 авиационных ударов, применив при этом 26 управляемых авиационных бомб, и совершил 260 обстрелов, восемь из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, Фиголевка и в сторону Липцев.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Загрызового и Голубовки.

На Лиманском направлении произошло 21 боевое столкновение. Враг пытался идти вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Ямполовка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Чернещины, Ольговки, Нового Мира, Карповки.

На Северском направлении наши войска отбили 15 атак противника в районах Верхнекаменского, Григоровки и в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении враг совершил 11 атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Ступочек и Предтечино.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 15 раз атаковал украинские подразделения в районах Дилеевки, Торецка, Щербиновки, в сторону Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении в течение прошедших суток наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Новая Полтавка, Лисовка, Даченское, Шевченко, Удачное, Орехово, Котляровка, Зверово, в направлении населенных пунктов Зеленый Кут, Покровск, Полтавка, Новопавловка, Мирноград, Шахово, Алексеевка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили девять атак захватчиков в районах населенных пунктов Мирное, Шевченко, Вильное Поле, Новополь.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районах Новоандреевки и Каменского.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения четыре раза пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1100 человек. Также украинские военные обезвредили девять танков, две боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, 157 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, семь ракет и 117 единиц автомобильной техники оккупантов.

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