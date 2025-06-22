171 боестолкновение на фронте за сутки: карты от Генштаба

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время
21 июня, 18:14 • 28667 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время
21 июня, 09:38 • 62324 просмотра
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
21 июня, 07:00 • 115789 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
20 июня, 16:46 • 86500 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 119802 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
20 июня, 12:29 • 220355 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
20 июня, 11:31 • 92478 просмотра
Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Эксклюзив
20 июня, 08:30 • 95652 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:20 • 88693 просмотра
Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость
20 июня, 07:30 • 70086 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.3м/с
60%
749мм
Популярные новости
Освобожденный из плена военный Сергей Добровольский умер на Ровенщине21 июня, 21:20 • 22091 просмотра
Заседание Совета "Украина-НАТО" на саммите Альянса не состоится: Politico назвало причину21 июня, 22:24 • 23671 просмотра
В Черкасской области военнослужащий ТЦК совершил наезд на велосипедистку и скрылся с места ДТП21 июня, 22:45 • 7260 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 16832 просмотра
россияне удерживают десятки украинцев в подвале у границы с Грузией: СМИ узнали шокирующие детали21 июня, 23:51 • 17384 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 115797 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 220360 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 117731 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 166942 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 138777 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлогг
Али Хаменеи
Масуд Пезешкиан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Иран
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 16962 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 28669 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 31578 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 37540 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"21 июня, 06:19 • 45957 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Холм
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Нефть

171 боестолкновение на фронте за сутки: карты от Генштаба

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

21 июня на фронте зафиксировано 171 боестолкновение, противник нанес 5 ракетных и 82 авиационных удара; Силы обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и 7 средств ракетных войск и артиллерии.

171 боестолкновение на фронте за сутки: карты от Генштаба

В течение суток 21 июня на фронте зафиксировано 171 боевое столкновение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

Отмечается, что противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов 14 ракетами и 82 авиационных удара, сбросил 140 управляемых авиационных бомб, задействовал 3410 дронов-камикадзе.

Также враг совершил 6366 артиллерийских обстрелов, в том числе 88 — из реактивных систем залпового огня.

- доложили в Генштабе.

Там уточнили, что противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Комиссарово, Глубокое, Покаляное, Крейдянка, Артельное, Миловое Харьковской области; Новоекономическое, Сухой Яр, Новоторецкое, Панковка, Шаховое, Владимировка, Бойковка, Коптево, Новопавловка, Новополь, Воскресенка, Новохатское, Заря, Запорожье, Зеленый Гай Донецкой области; Ольговское, Новодаровка, Малиновка, Лобковое, Степногорск Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, семь средств ракетных войск и артиллерии, один склад с боеприпасами и еще один важный объект российских захватчиков

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 17 атак захватчиков. Также враг нанес 12 авиационных ударов, применив при этом 26 управляемых авиационных бомб, и совершил 260 обстрелов, восемь из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, Фиголевка и в сторону Липцев.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Загрызового и Голубовки.

На Лиманском направлении произошло 21 боевое столкновение. Враг пытался идти вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Ямполовка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Чернещины, Ольговки, Нового Мира, Карповки.

На Северском направлении наши войска отбили 15 атак противника в районах Верхнекаменского, Григоровки и в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении враг совершил 11 атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Ступочек и Предтечино.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 15 раз атаковал украинские подразделения в районах Дилеевки, Торецка, Щербиновки, в сторону Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении в течение прошедших суток наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Новая Полтавка, Лисовка, Даченское, Шевченко, Удачное, Орехово, Котляровка, Зверово, в направлении населенных пунктов Зеленый Кут, Покровск, Полтавка, Новопавловка, Мирноград, Шахово, Алексеевка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили девять атак захватчиков в районах населенных пунктов Мирное, Шевченко, Вильное Поле, Новополь.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районах Новоандреевки и Каменского.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения четыре раза пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1100 человек. Также украинские военные обезвредили девять танков, две боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, 157 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, семь ракет и 117 единиц автомобильной техники оккупантов.

В ISW объяснили, на что делает ставку путин в войне против Украины20.06.25, 09:30 • 62461 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Донецкая область
Харьковская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9