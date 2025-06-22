Мінус 1100 окупантів та 7 ворожих крилатих ракет за добу: Генштаб оновив втрати росіян
Київ • УНН
Протягом доби 21 червня російські війська втратили 1100 солдатів. Також Сили оборони знищили 9 танків та 7 крилатих ракет ворога.
За добу 21 червня російські війська втратили на війні з Україною 1100 солдатів, 9 танків та 7 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1011490 (+1100) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10964 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 22867 (+2)
- артилерійських систем ‒ 29432 (+39)
- РСЗВ ‒ 1421 (0)
- засоби ППО ‒ 1188 (0)
- літаків ‒ 416 (0)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41579 (+157)
- крилаті ракети ‒ 3376 (+7)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52734 (+117)
- спеціальна техніка ‒ 3920 (0)
Дані уточнюються.
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На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".
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