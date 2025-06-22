Мінус 1100 окупантів та 7 ворожих крилатих ракет за добу: Генштаб оновив втрати росіян

За добу 21 червня російські війська втратили на війні з Україною 1100 солдатів, 9 танків та 7 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1011490 (+1100) осіб ліквідовано

танків ‒ 10964 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 22867 (+2)

артилерійських систем ‒ 29432 (+39)

РСЗВ ‒ 1421 (0)

засоби ППО ‒ 1188 (0)

літаків ‒ 416 (0)

гелікоптерів ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41579 (+157)

крилаті ракети ‒ 3376 (+7)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52734 (+117)

спеціальна техніка ‒ 3920 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".

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