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Пекельні бої: 128 зіткнень на фронті за добу, ворог кидає всі сили

Київ • УНН

 • 72 перегляди

21 червня на фронті зафіксовано 128 бойових зіткнень; ворог здійснив 4 ракетні та 54 авіаудари, використав 1131 дрон-камікадзе. Найбільша активність спостерігалася на Покровському напрямку, де знешкоджено 222 окупанти.

Пекельні бої: 128 зіткнень на фронті за добу, ворог кидає всі сили

З початку доби 21 червня на фронті відбулося 128 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав чотирьох ракетних ударів 12 ракетами та 54 авіаційних ударів, скинувши 80 керованих авіаційних бомб.

Також використав для ударів 1131 дрон-камікадзе та здійснив 4431 обстріл населених пунктів та позицій наших військ

- доповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили сім атак загарбників. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих авіаційних бомб, та здійснив 152 артилерійські обстріли, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка та у бік Липців.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили п’ять атак ворога в районах Загризового та Голубівки.

Дванадцять штурмових дій загарбників зупинили українські воїни поблизу населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Ямполівка, Зелена Долина, Торське, у напрямку Чернещини, Ольгівки, Нового Миру, Карпівки на Лиманському напрямку.

На Сіверському напрямку противник здійснив 12 наступальних дій в районі Григорівки та в бік Серебрянки. Досі не вщухають вісім боєзіткнень.

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На Краматорському напрямку наші захисники відбили шість спроб загарбників просунутися вперед у районах Білої Гори, Ступочок та в бік Предтечиного. Дотепер точиться одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні десять разів штурмували позиції наших оборонців в районах Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили дев’ять атак ворога.

Впродовж дня на Покровському напрямку ворог здійснив 43 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Нова Полтавка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Удачне, Горіхове, Котлярівка, в напрямку населених пунктів Покровськ, Полтавка, Шахове, Олексіївка. Чотири бої тривають дотепер. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Разіне, Новоекономічне, Сухий Яр.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 222 окупанти, з яких 126 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили один танк, дві антени безпілотних літальних апаратів, дві антени зв’язку, дев’ять мотоциклів, шість автомобілів, два термінали супутникового зв’язку, 25 безпілотних літальних апаратів. Крім того, уражено ще один танк, міномет та одну ворожу гармату

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки у районах населених пунктів Мирне, Шевченко, Вільне Поле. Досі триває два боєзіткнення. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Новодарівка, Воскресенка, Новопіль, Ольгівка.

На Оріхівському напрямку противник тричі наступав на позиції наших захисників у районах Новоандріївки та Кам’янського. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Лобкове та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи двічі безуспішно намагалися просунутися вперед.

Нагадаємо

Упродовж доби 20 червня на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1060 російських окупантів. Також знищено 116 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
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