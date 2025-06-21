Адские бои: 128 столкновений на фронте за сутки, враг бросает все силы

С начала суток 21 июня на фронте произошло 128 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес четыре ракетных удара 12 ракетами и 54 авиационных удара, сбросив 80 управляемых авиационных бомб.

Также использовал для ударов 1131 дрон-камикадзе и совершил 4431 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск - доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак захватчиков. Враг нанес три авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб, и совершил 152 артиллерийских обстрела, в том числе пять – с реактивных систем залпового огня.

На Юго-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали шесть атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, Фиголевка и в сторону Липцов.

На Купянском направлении наши воины отбили пять атак врага в районах Загрызового и Голубовки.

Двенадцать штурмовых действий захватчиков остановили украинские воины вблизи населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Ямполовка, Зеленая Долина, Торское, в направлении Чернещины, Ольговки, Нового Мира, Карповки на Лиманском направлении.

На Северском направлении противник совершил 12 наступательных действий в районе Григоровки и в сторону Серебрянки. До сих пор не утихают восемь боестолкновений.

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На Краматорском направлении наши защитники отбили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Белой Горы, Ступочек и в сторону Предтечино. До сих пор идет одно боестолкновение.

На Торецком направлении оккупанты сегодня десять раз штурмовали позиции наших защитников в районах Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили девять атак врага.

В течение дня на Покровском направлении враг совершил 43 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Новая Полтавка, Лысовка, Дачненское, Шевченко, Удачное, Орехово, Котляровка, в направлении населенных пунктов Покровск, Полтавка, Шахово, Алексеевка. Четыре боя продолжаются до сих пор. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Разино, Новоэкономическое, Сухой Яр.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, уничтожено 222 оккупанта, из которых 126 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили один танк, две антенны беспилотных летательных аппаратов, две антенны связи, девять мотоциклов, шесть автомобилей, два терминала спутниковой связи, 25 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражен еще один танк, миномет и одно вражеское орудие - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки в районах населенных пунктов Мирное, Шевченко, Вольное Поле. До сих пор продолжается два боестолкновения. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новодаровка, Воскресенка, Новополь, Ольговка.

На Ореховском направлении противник трижды наступал на позиции наших защитников в районах Новоандреевки и Каменского. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Лобковое и Степногорск.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения дважды безуспешно пытались продвинуться вперед.

Напомним

В течение суток 20 июня на фронте Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 1060 российских оккупантов. Также уничтожено 116 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага.

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