Минус 1100 оккупантов и 7 вражеских крылатых ракет за сутки: Генштаб обновил потери россиян
Киев • УНН
В течение суток 21 июня российские войска потеряли 1100 солдат. Также Силы обороны уничтожили 9 танков и 7 крылатых ракет врага.
За сутки 21 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1100 солдат, 9 танков и 7 крылатых ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1011490 (+1100) человек ликвидировано
- танков ‒ 10964 (+9)
- боевых бронированных машин ‒ 22867 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 29432 (+39)
- РСЗО ‒ 1421 (0)
- средства ПВО ‒ 1188 (0)
- самолетов ‒ 416 (0)
- вертолетов ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 41579 (+157)
- крылатые ракеты ‒ 3376 (+7)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52734 (+117)
- специальная техника ‒ 3920 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".
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