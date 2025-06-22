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Минус 1100 оккупантов и 7 вражеских крылатых ракет за сутки: Генштаб обновил потери россиян

Киев • УНН

 • 124 просмотра

В течение суток 21 июня российские войска потеряли 1100 солдат. Также Силы обороны уничтожили 9 танков и 7 крылатых ракет врага.

Минус 1100 оккупантов и 7 вражеских крылатых ракет за сутки: Генштаб обновил потери россиян

За сутки 21 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1100 солдат, 9 танков и 7 крылатых ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1011490 (+1100) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10964 (+9)
      • боевых бронированных машин ‒ 22867 (+2)
        • артиллерийских систем ‒ 29432 (+39)
          • РСЗО ‒ 1421 (0)
            • средства ПВО ‒ 1188 (0)
              • самолетов ‒ 416 (0)
                • вертолетов ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 41579 (+157)
                    • крылатые ракеты ‒ 3376 (+7)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52734 (+117)
                            • специальная техника ‒ 3920 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

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                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина
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                              Gas TTF
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