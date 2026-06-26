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Особенность нынешнего обмена в том, что 99% защитников находились в плену с 2022 года - Омбудсмен

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Дмитрий Лубинец сообщил о возвращении 160 украинских военных из российского плена, среди них бойцы "Азова" и офицеры. Практически все освобождённые находились в плену с 2022 года, самому старшему из них 66 лет.

Особенность нынешнего обмена в том, что 99% защитников находились в плену с 2022 года - Омбудсмен
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что во время сегодняшнего обмена удалось вернуть военных, находившихся в плену рф с 2022 года. Об этом Лубинец сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Украинским государственным органам удалось освободить из российской неволи 160 украинцев. Это воины ВСУ, в том числе ТрО, ГПСУ, НГУ, ГССТ, УВМА. Среди освобожденных - бойцы "Азова", в частности офицерского состава. Наши Защитники входили в состав мотострелковых, штурмовых, воздушно-десантных, аэромобильных, стрелковых, артиллерийских, авиационных войск, морской пехоты. Особенность этого возвращения в том, что практически 99% освобожденных попали в плен в 2022 году. Они пробыли в сложнейших условиях содержания более 4 лет

- написал Лубинец.

Он отметил, что многие возвращенные - это старший офицерский состав. Всего во время этого обмена удалось вернуть 58 офицеров.

Также дома семь защитников, которые отпразднуют день рождения в июне, а двое из них имели праздник два дня назад.

Самому старшему из возвращенных - 66 лет, самому младшему - 26 лет. Еще одна небольшая деталь: в списке 21 человек, имеющий одинаковые фамилии. То есть это двое или трое однофамильцев

- добавил Лубинец.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном обмене и возвращении из российской неволи домой 160 военных, находившихся в плену еще с 2022 года, среди них - защитники Мариуполя и "Азовстали".

Павел Башинский

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