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14 лет за решеткой проведет коллаборант, который помогал оккупантам создавать "тюрьму" в Херсоне

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Херсонский городской суд приговорил бывшего заместителя начальника Северной исправительной колонии №90 к 14 годам заключения. Он перешел на сторону оккупантов, создал незаконную тюрьму и получил российский паспорт.

14 лет за решеткой проведет коллаборант, который помогал оккупантам создавать "тюрьму" в Херсоне

Херсонский городской суд признал виновным бывшего заместителя начальника отдела государственного учреждения "Северная исправительная колония №90". Ему присудили 14 лет лишения свободы. Об этом информирует Государственное бюро расследований (ГБР), передает УНН.

Детали

Установлено, что во время оккупации Херсона мужчина перешел на сторону захватчиков и принял участие в создании незаконной тюрьмы.

При его участии оккупанты создали фейковое пенитенциарное учреждение, функционировавшее по законам РФ. Фигурант занял в нем руководящую должность, получал зарплату в рублях, имел разрешение на беспрепятственный проезд блокпостов захватчиков и право ношения оружия

- говорится в сообщении ГБР.

Отмечается, что он также публично принес присягу на верность РФ и получил российский паспорт.

После деоккупации Херсона мужчина не успел покинуть город и длительное время скрывался. Его задержали сотрудники ГБР совместно с СБУ.

Суд признал его виновным по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность) и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 14 лет, конфискацией имущества и лишением специального звания – подполковник внутренней службы.

Напомним

ГБР завершило расследование в отношении двух экс-работников железной дороги, которые во время оккупации Херсона добровольно сотрудничали с врагом. Они возглавили отделение охраны грузов и организовывали логистический узел для поставки оружия и боеприпасов российским подразделениям.

Трое агентов ФСБ получили по 15 лет за помощь оккупантам прорваться в Покровск - СБУ14.07.25, 23:31 • 1864 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКриминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Херсон
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