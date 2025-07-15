14 лет за решеткой проведет коллаборант, который помогал оккупантам создавать "тюрьму" в Херсоне

Херсонский городской суд признал виновным бывшего заместителя начальника отдела государственного учреждения "Северная исправительная колония №90". Ему присудили 14 лет лишения свободы. Об этом информирует Государственное бюро расследований (ГБР), передает УНН.

Установлено, что во время оккупации Херсона мужчина перешел на сторону захватчиков и принял участие в создании незаконной тюрьмы.

При его участии оккупанты создали фейковое пенитенциарное учреждение, функционировавшее по законам РФ. Фигурант занял в нем руководящую должность, получал зарплату в рублях, имел разрешение на беспрепятственный проезд блокпостов захватчиков и право ношения оружия