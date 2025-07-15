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14 років за ґратами проведе колаборант, який допомагав окупантам створювати "тюрму" в Херсоні

Київ • УНН

 • 542 перегляди

Херсонський міський суд засудив колишнього заступника начальника Північної виправної колонії №90 до 14 років ув'язнення. Він перейшов на бік окупантів, створив незаконну тюрму та отримав російський паспорт.

14 років за ґратами проведе колаборант, який допомагав окупантам створювати "тюрму" в Херсоні

Херсонський міський суд визнав винним колишнього заступника начальника відділу державної установи "Північна виправна колонія №90". Йому присудили 14 років позбавлення волі. Про це інформує Державне бюро розслідувань (ДБР), передає УНН.

Деталі

Встановлено, що під час окупації Херсона чоловік перейшов на бік загарбників і взяв участь у створенні незаконної тюрми. 

За його участі окупанти створили фейкову пенітенціарну установу, що функціонувала за законами рф. Фігурант обійняв у ній керівну посаду, отримував зарплатню в рублях, мав дозвіл на безперешкодний проїзд блокпостів загарбників і право носіння зброї

- йдеться у дописі ДБР.

Зазначається, що він також публічно склав присягу на вірність рф і отримав російський паспорт.  

Після деокупації Херсона чоловік не встиг залишити місто й тривалий час переховувався. Його затримали працівники ДБР спільно з СБУ.

Суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність) та призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на 14 років, конфіскацією майна та позбавленням спеціального звання – підполковник внутрішньої служби.

Нагадаємо

ДБР завершило розслідування щодо двох експрацівників залізниці, які під час окупації Херсона добровільно співпрацювали з ворогом. Вони очолили відділення охорони вантажів та організовували логістичний вузол для постачання зброї та боєприпасів російським підрозділам.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКримінал та НП
Служба безпеки України
Херсон
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