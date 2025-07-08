Допомагали окупантам з охороною захопленої залізниці: у Херсоні судитимуть двох зрадників

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо двох колишніх працівників залізниці, які під час тимчасової окупації Херсона добровільно перейшли на бік ворога та сприяли створенню логістичної інфраструктури для потреб армії рф. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

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Один з фігурантів є уродженцем Пензенської області рф. Обидва, за даними правоохоронців, працювали в регіональній філії "Укрзалізниці" та після захоплення Херсону одразу пішли на співпрацю з окупантами. Обоє підтримували збройну агресію проти України та відкрито вітали прихід загарбників.

Перебіжчики очолили відділення стрілецької команди з охорони вантажів так званого "воєнізованого загону охорони залізниці", який було створено окупаційною адміністрацією на станції "Херсон".

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Вони організовували охорону логістичного вузла, через який росіяни постачали зброю, боєприпаси та інше забезпечення для своїх підрозділів.

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