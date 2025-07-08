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Помогали оккупантам охранять захваченную железную дорогу: в Херсоне будут судить двух предателей

Киев • УНН

 • 179 просмотра

ГБР завершило расследование в отношении двух экс-сотрудников железной дороги, которые во время оккупации Херсона добровольно сотрудничали с врагом. Они возглавили отделение охраны грузов и организовывали логистический узел для поставки оружия и боеприпасов российским подразделениям.

Помогали оккупантам охранять захваченную железную дорогу: в Херсоне будут судить двух предателей

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении двух бывших работников железной дороги, которые во время временной оккупации Херсона добровольно перешли на сторону врага и способствовали созданию логистической инфраструктуры для нужд армии РФ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Детали

Один из фигурантов является уроженцем Пензенской области РФ. Оба, по данным правоохранителей, работали в региональном филиале "Укрзализныци" и после захвата Херсона сразу пошли на сотрудничество с оккупантами. Оба поддерживали вооруженную агрессию против Украины и открыто приветствовали приход захватчиков.

Перебежчики возглавили отделение стрелковой команды по охране грузов так называемого "военизированного отряда охраны железной дороги", который был создан оккупационной администрацией на станции "Херсон".

Они организовывали охрану логистического узла, через который россияне поставляли оружие, боеприпасы и другое обеспечение для своих подразделений.

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКриминал и ЧП
Украинская железная дорога
Украина
Херсон
Tesla
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