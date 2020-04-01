Зранку на мостах Києва утворилися незначні затори
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Станом на 8:20 на мостах Києва утворилися незначні затори, не зважаючи на те, що у місті введено карантин через COVID-19. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги, Голосіївському проспекті, Кільцевій дорозі, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Щусєва.
На лівому березі невеликі затори є на Броварському проспекті та проспекті Миколи Бажана.
Рух на Південному мосту, мосту Метро та Північному мосту ускладнений в сторону правого берега. Дарницьким мостом та мостом Патона можна проїхати вільно.
Нагадаємо, нафта Brent впала в ціні до 22,74 долара за баррель.