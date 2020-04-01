Утром на мостах Киева образовались незначительные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. По состоянию на 8:20 на мостах Киева образовались незначительные пробки, несмотря на то, что в городе введен карантин из COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, Голосеевском проспекте, Кольцевой дороге, проспекте Валерия Лобановского, улице Щусева.
На левом берегу небольшие пробки есть на Броварском проспекте и проспекте Бажана.
Движение на Южном мосту, мосту Метро и Северном мосту затруднено в сторону правого берега. Дарницком мостом и мостом Патона можно проехать свободно.
Напомним, цена нефти Brent упала до 22,74 доллара за баррель.