Зникнення Дар'ї Лук'яненко: до пошуків залучили 250 поліцейських та рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Пошуки зниклої 11-річної Дар'ї Лук'яненко тривають, до пошукової операції залучили 250 працівників підрозділів поліції та ДСНС. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
За його словами, кожного дня, зранку і ввечері, поліція проводить одночасно заслуховування працівників поліції, які працюють саме в місті Іванівці, а також керівників відповідних підрозділів в Києві за результатами планування та організації пошукових заходів спрямованих на встановлення місцеперебування зниклої 11-річної Дар'ї Лук'яненко.
"Сьогодні продовжуються пошукові заходи силами підрозділів поліції та ДСНС, загальною кількістю більш ніж 250 чоловік.
Територію селища відпрацьовують спеціалісти-кінологи зі службовими собаками, які навчені на пошук трупів", - написав Аброськін.
Він також закликав місцевих мешканців Іванівки з розумінням реагувати на роботу поліції.
"Мета у нас спільна — знайти дитину, тому вибачте, якщо ставимо багато питань, але нам необхідно встановити та опитати всіх 3488 місцевих мешканців, які в день 13.06.2019 року знаходились на вулицях і будівлях селища", - пояснив Аброськін.
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Нагадаємо, тривають пошуки 11-річної Дар’ї Лук’яненко з Одеської області. Вона зникла 13 червня. Відомо, що дитина пішла до танцювального гуртка, і дотепер місцеперебування її невідоме.
Також відомо, що у день зникнення Дар’я була одягнена у білу футболку з малюнком рожевого та білих фламінго.
До пошуків залучили авіацію.
Під час пошуків Дарії знайшли свіжу могилу. Пошуки зниклої тривають, поліція допитала свідків та очевидців.