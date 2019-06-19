Зникнення Дар'ї Лук'яненко: до пошуків залучили 250 поліцейських та рятувальників

За його словами, кожного дня, зранку і ввечері, поліція проводить одночасно заслуховування працівників поліції, які працюють саме в місті Іванівці, а також керівників відповідних підрозділів в Києві за результатами планування та організації пошукових заходів спрямованих на встановлення місцеперебування зниклої 11-річної Дар'ї Лук'яненко.

"Сьогодні продовжуються пошукові заходи силами підрозділів поліції та ДСНС, загальною кількістю більш ніж 250 чоловік.

Територію селища відпрацьовують спеціалісти-кінологи зі службовими собаками, які навчені на пошук трупів", - написав Аброськін.

Він також закликав місцевих мешканців Іванівки з розумінням реагувати на роботу поліції.

"Мета у нас спільна — знайти дитину, тому вибачте, якщо ставимо багато питань, але нам необхідно встановити та опитати всіх 3488 місцевих мешканців, які в день 13.06.2019 року знаходились на вулицях і будівлях селища", - пояснив Аброськін.

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Нагадаємо, тривають пошуки 11-річної Дар’ї Лук’яненко з Одеської області. Вона зникла 13 червня. Відомо, що дитина пішла до танцювального гуртка, і дотепер місцеперебування її невідоме.

Також відомо, що у день зникнення Дар’я була одягнена у білу футболку з малюнком рожевого та білих фламінго.

До пошуків залучили авіацію.

Під час пошуків Дарії знайшли свіжу могилу. Пошуки зниклої тривають, поліція допитала свідків та очевидців.