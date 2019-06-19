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Исчезновение Дарьи Лукьяненко: к поискам привлекли 250 полицейских и спасателей

Киев • УНН

 • 13028 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Поиски пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко продолжаются, к поисковой операции привлекли 250 сотрудников подразделений полиции и ГСЧС. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.

Исчезновение Дарьи Лукьяненко: к поискам привлекли 250 полицейских и спасателей

По его словам, каждый день, утром и вечером, полиция проводит одновременно заслушивания работников полиции, работающих именно в городе Ивановке, а также руководителей соответствующих подразделений в Киеве по результатам планирования и организации поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко.

"Сегодня продолжаются поисковые мероприятия силами подразделений полиции и ГСЧС, общим количеством более 250 человек.

Территорию поселка отрабатывают специалисты-кинологи со служебными собаками, которые обучены на поиск трупов", - написал Аброськин.

Он также призвал местных жителей Ивановки с пониманием реагировать на работу полиции.

"Цель у нас общая - найти ребенка, поэтому извините, если ставим много вопросов, но нам необходимо установить и опросить всех 3488 местных жителей, которые в день 13.06.2019 года находились на улицах и зданиях поселка", - пояснил Аброськин.

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Напомним, продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко из Одесской области. Она исчезла 13 июня. Известно, что ребенок пошел в танцевальный кружок, и до сих пор местонахождение его неизвестно.

Также известно, что в день исчезновения Дарья была одета в белую футболку с рисунком розового и белых фламинго.

К поискам привлекли авиацию.

Во время поисков Дарьи нашли свежую могилу. Поиски пропавшей продолжаются, полиция допросила свидетелей и очевидцев.

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