Исчезновение Дарьи Лукьяненко: к поискам привлекли 250 полицейских и спасателей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Поиски пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко продолжаются, к поисковой операции привлекли 250 сотрудников подразделений полиции и ГСЧС. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
По его словам, каждый день, утром и вечером, полиция проводит одновременно заслушивания работников полиции, работающих именно в городе Ивановке, а также руководителей соответствующих подразделений в Киеве по результатам планирования и организации поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко.
"Сегодня продолжаются поисковые мероприятия силами подразделений полиции и ГСЧС, общим количеством более 250 человек.
Территорию поселка отрабатывают специалисты-кинологи со служебными собаками, которые обучены на поиск трупов", - написал Аброськин.
Он также призвал местных жителей Ивановки с пониманием реагировать на работу полиции.
"Цель у нас общая - найти ребенка, поэтому извините, если ставим много вопросов, но нам необходимо установить и опросить всех 3488 местных жителей, которые в день 13.06.2019 года находились на улицах и зданиях поселка", - пояснил Аброськин.
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Напомним, продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко из Одесской области. Она исчезла 13 июня. Известно, что ребенок пошел в танцевальный кружок, и до сих пор местонахождение его неизвестно.
Также известно, что в день исчезновения Дарья была одета в белую футболку с рисунком розового и белых фламинго.
К поискам привлекли авиацию.
Во время поисков Дарьи нашли свежую могилу. Поиски пропавшей продолжаются, полиция допросила свидетелей и очевидцев.