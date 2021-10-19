ЗМІ: за новим китайським законом п'ятеро студентів у Гонконзі отримали 5 років в'язниці за участь у протестах

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Група демонстрантів у віці 20-23 років була затримана 11 листопада 2019 року під час запеклих зіткнень, що спалахнули навколо університетського кампусу. Студенти були в характерній для радикальних учасників протестів темному одязі і екіпіровані захисним спорядженням.

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Влітку 2019 року у Гонконзі, що користується правами розширеної автономії за формулою “одна країна — дві системи”, спалахнули масові заворушення через наміри місцевої влади прийняти законопроект про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Поліція затримала понад 10 тис. правопорушників, більшу частину яких становила молодь.

Влітку 2020 року парламент Китаю прийняв закон про забезпечення національної безпеки у Гонконзі. Як заявляють у Пекіні, він спрямований на боротьбу з загрозами тероризму, сепаратизму, підриву державної влади і змови з іноземними силами і передбачає як максимальне покарання довічне ув’язнення.