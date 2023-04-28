Зімбабве планує запустити цифрову валюту

Деталі

Наступного місяця у Зімбабве планують запустити власну цифрову валюту, яка буде альтернативою справжнім грошам.

Такий крок спрямований на підтримку національної валюти Зімбабве - зімбабвійського долара, який швидко знецінюється на тлі багаторічних економічних негараздів у південноафриканській країні.

У Зімбабве нові токени "будуть повністю забезпечені фізичним золотом, яке зберігається в банку", і надійдуть в обіг вже 8 травня, про це заявив голова Резервного банку Зімбабве Джон Мангудія.

Люди зможуть купувати токени та використовувати їх як спосіб збереження своїх грошей або для здійснення "транзакцій і розрахунків між фізичними та юридичними особами".

Доповнення

Довіра до валюти Зімбабве низько впала, після того, як у 2008 році, люди втратили свої заощадження внаслідок гіперінфляції, яка, за даними Міжнародного валютного фонду, сягнула 5 мільярдів відсотків, що є майже світовим рекордом.

Гіперінфляція призвела до того, що країна випустила банкноту в 100 трильйонів зімбабвійських доларів, перш ніж уряд був змушений тимчасово відмовитися від своєї валюти та дозволити використовувати долар США як законний платіжний засіб.

У 2019 році уряд знову запровадив зімбабвійську валюту і заборонив іноземні валюти для місцевих транзакцій. Але мало хто прислухався до заборони, і чорний ринок валюти надалі процвітав, а місцеві гроші швидко девальвували. Згодом уряд поступився і зняв заборону на використання долара США.

Нагадаємо

Багамські острови, Ямайка і Нігерія вже запустили подібні цифрові валюти за підтримки власних центральних банків, а кілька інших країн, включаючи Китай, наразі запускають пробні проєкти.

Велика Британія наближається до цього кроку, пропонуючи громадськості висловити свою думку щодо цієї ідеї. США і Європейський Союз також розглядають подібні кроки.