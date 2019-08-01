Зідан назвав Луніна класним воротарем для майбутнього

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан дав оцінку грі та поділився думкою про ситуацію з 20-річним голкіпером "вершкових" Андрія Лунін після перемоги над "Фенербахче". Про це йдеться на сайті "галактікос", передає УНН.

"Ми побачимо ситуацію з кожним із воротарів, коли повернемося до Мадрида. Важливо також знати думку гравців. Лунін майбутній воротар і дуже хороший. Я радий, що Андрій зіграв свої перші хвилини під час передсезонної підготовки. Лунін — молодий класний воротар для майбутнього. Упевнений, ми приймемо правильне рішення", - наголосив французький рульовий "вершкових".

Нагадаємо, що у вчорашній грі за третє місце турніру "Audi Cup" проти "Фенербахче" (5:3), Лунін відіграв цілий тайм у складі "Реала".

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