Зідан назвав Луніна класним воротарем для майбутнього
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан дав оцінку грі та поділився думкою про ситуацію з 20-річним голкіпером "вершкових" Андрія Лунін після перемоги над "Фенербахче". Про це йдеться на сайті "галактікос", передає УНН.
"Ми побачимо ситуацію з кожним із воротарів, коли повернемося до Мадрида. Важливо також знати думку гравців. Лунін майбутній воротар і дуже хороший. Я радий, що Андрій зіграв свої перші хвилини під час передсезонної підготовки. Лунін — молодий класний воротар для майбутнього. Упевнений, ми приймемо правильне рішення", - наголосив французький рульовий "вершкових".
Нагадаємо, що у вчорашній грі за третє місце турніру "Audi Cup" проти "Фенербахче" (5:3), Лунін відіграв цілий тайм у складі "Реала".