Жодних імунітетів для еліти рф: розкрито ключові деталі угоди про Спецтрибунал

Членкиня робочої групи, яка займалася питанням створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо військової агресії росії, народна депутатка Марія Мезенцева розповіла про деталі Угоди про створення Спецтрибуналу. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Мезенцева подякувала Президенту України Володимиру Зеленському за лідерство у процесі започаткування Спецтрибуналу "і всім, хто ці 3 роки правували над його створенням".

Чому це важливо:

Жодних імунітетів. Високопосадовці рф відповідатимуть — незалежно від посад.

Чітке визначення агресії. Це міжнародний злочин, а не політичне рішення.

Міжнародний трибунал. Незалежна структура, що говорить від імені Європи.

Заочне засудження. Вироки можливі навіть без присутності обвинувачених.

Без амністій. Жодна "політична доцільність" не зупинить правосуддя.

Захист жертв і свідків. Окремий підрозділ — для їхньої безпеки й підтримки.

Гендерна збалансованість. Правосуддя як інституційна інклюзія.

Реальне покарання. До 30 років або довічне ув’язнення.

Компенсації. Конфісковані активи — на відшкодування Україні.

Прецедент для світу. Агресія названа своїм іменем. Право працює.

"Це не просто документ. Це - інституція справедливості. І ми її створили!" - резюмувала Мезенцева.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський разом з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України.

Згодом Зеленський заявив, що створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України - це лише початок, і тепер необхідна сильна співпраця, щоб кожен російський злочинець постав перед судом, включно з російським диктатором володимиром путіним.

Справжній шанс притягнути до відповідальності за злочин агресії: Зеленський про створення Спецтрибуналу проти рф