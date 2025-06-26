Никаких иммунитетов для элиты рф: раскрыты ключевые детали соглашения о Спецтрибунале
Киев • УНН
Народный депутат Мария Мезенцева рассказала о деталях Соглашения о Специальном международном трибунале по военной агрессии россии. Этот трибунал обеспечит ответственность высокопоставленных должностных лиц рф, четкое определение агрессии как международного преступления и возможность заочного осуждения преступников.
Член рабочей группы, занимавшейся вопросом создания Специального международного трибунала по военной агрессии россии, народный депутат Мария Мезенцева рассказала о деталях Соглашения о создании Спецтрибунала. Об этом сообщает УНН.
Детали
Мезенцева поблагодарила Президента Украины Владимира Зеленского за лидерство в процессе основания Спецтрибунала "и всем, кто эти 3 года работали над его созданием".
Почему это важно:
- Никаких иммунитетов. Высокопоставленные чиновники рф будут отвечать — независимо от должностей.
- Четкое определение агрессии. Это международное преступление, а не политическое решение.
- Международный трибунал. Независимая структура, говорящая от имени Европы.
- Заочное осуждение. Приговоры возможны даже без присутствия обвиняемых.
- Без амнистий. Никакая "политическая целесообразность" не остановит правосудие.
- Защита жертв и свидетелей. Отдельное подразделение — для их безопасности и поддержки.
- Гендерная сбалансированность. Правосудие как институциональная инклюзия.
- Реальное наказание. До 30 лет или пожизненное заключение.
- Компенсации. Конфискованные активы — на возмещение Украине.
- Прецедент для мира. Агрессия названа своим именем. Право работает.
"Это не просто документ. Это - институт справедливости. И мы его создали!" - резюмировала Мезенцева.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Впоследствии Зеленский заявил, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины - это только начало, и теперь необходимо сильное сотрудничество, чтобы каждый российский преступник предстал перед судом, включительно с российским диктатором владимиром путиным.
Реальный шанс привлечь к ответственности за преступление агрессии: Зеленский о создании Спецтрибунала против рф25.06.25, 22:54 • 910 просмотров