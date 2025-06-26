Никаких иммунитетов для элиты рф: раскрыты ключевые детали соглашения о Спецтрибунале

Член рабочей группы, занимавшейся вопросом создания Специального международного трибунала по военной агрессии россии, народный депутат Мария Мезенцева рассказала о деталях Соглашения о создании Спецтрибунала. Об этом сообщает УНН.

Детали

Мезенцева поблагодарила Президента Украины Владимира Зеленского за лидерство в процессе основания Спецтрибунала "и всем, кто эти 3 года работали над его созданием".

Почему это важно:

Никаких иммунитетов. Высокопоставленные чиновники рф будут отвечать — независимо от должностей.

Четкое определение агрессии. Это международное преступление, а не политическое решение.

Международный трибунал. Независимая структура, говорящая от имени Европы.

Заочное осуждение. Приговоры возможны даже без присутствия обвиняемых.

Без амнистий. Никакая "политическая целесообразность" не остановит правосудие.

Защита жертв и свидетелей. Отдельное подразделение — для их безопасности и поддержки.

Гендерная сбалансированность. Правосудие как институциональная инклюзия.

Реальное наказание. До 30 лет или пожизненное заключение.

Компенсации. Конфискованные активы — на возмещение Украине.

Прецедент для мира. Агрессия названа своим именем. Право работает.

"Это не просто документ. Это - институт справедливости. И мы его создали!" - резюмировала Мезенцева.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Впоследствии Зеленский заявил, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины - это только начало, и теперь необходимо сильное сотрудничество, чтобы каждый российский преступник предстал перед судом, включительно с российским диктатором владимиром путиным.

Реальный шанс привлечь к ответственности за преступление агрессии: Зеленский о создании Спецтрибунала против рф