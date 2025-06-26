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Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала
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Никаких иммунитетов для элиты рф: раскрыты ключевые детали соглашения о Спецтрибунале

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Народный депутат Мария Мезенцева рассказала о деталях Соглашения о Специальном международном трибунале по военной агрессии россии. Этот трибунал обеспечит ответственность высокопоставленных должностных лиц рф, четкое определение агрессии как международного преступления и возможность заочного осуждения преступников.

Никаких иммунитетов для элиты рф: раскрыты ключевые детали соглашения о Спецтрибунале

Член рабочей группы, занимавшейся вопросом создания Специального международного трибунала по военной агрессии россии, народный депутат Мария Мезенцева рассказала о деталях Соглашения о создании Спецтрибунала. Об этом сообщает УНН.

Детали

Мезенцева поблагодарила Президента Украины Владимира Зеленского за лидерство в процессе основания Спецтрибунала "и всем, кто эти 3 года работали над его созданием".

Почему это важно:

  • Никаких иммунитетов. Высокопоставленные чиновники рф будут отвечать — независимо от должностей.
    • Четкое определение агрессии. Это международное преступление, а не политическое решение.
      • Международный трибунал. Независимая структура, говорящая от имени Европы.
        • Заочное осуждение. Приговоры возможны даже без присутствия обвиняемых.
          • Без амнистий. Никакая "политическая целесообразность" не остановит правосудие.
            • Защита жертв и свидетелей. Отдельное подразделение — для их безопасности и поддержки.
              • Гендерная сбалансированность. Правосудие как институциональная инклюзия.
                • Реальное наказание. До 30 лет или пожизненное заключение.
                  • Компенсации. Конфискованные активы — на возмещение Украине.
                    • Прецедент для мира. Агрессия названа своим именем. Право работает.

                      "Это не просто документ. Это - институт справедливости. И мы его создали!" - резюмировала Мезенцева.

                      Напомним

                      Президент Украины Владимир Зеленский вместе с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

                      Впоследствии Зеленский заявил, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины - это только начало, и теперь необходимо сильное сотрудничество, чтобы каждый российский преступник предстал перед судом, включительно с российским диктатором владимиром путиным.

                      Реальный шанс привлечь к ответственности за преступление агрессии: Зеленский о создании Спецтрибунала против рф25.06.25, 22:54 • 910 просмотров

                      Вадим Хлюдзинский

                      Вадим Хлюдзинский

                      политикаНовости Мира
                      Совет Европы
                      Европа
                      Владимир Зеленский
                      Украина
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