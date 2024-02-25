Жодна одиниця зброї не покидала Україну нелегально за два роки війни - голова МВС
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ заявив, що за два роки повномасштабної війни рф проти України жодна одиниця зброї не покинула Україну нелегально, високо оцінивши величезну роботу українських силовиків.
За два роки повномасштабної війни жодна одиниця зброї не покидала Україну нелегально. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час форуму "Україна. Рік 2024", передає кореспондент УНН.
Можу сказати, що жодна одиниця зброї на сьогодні за два роки повномасштабної війни не перетнула кордон України з ЄС. Це колосальна робота наших сил безпеки
Сили МВС, які беруть участь у бойових діях, зараз становлять близько 20% від Сил оборони - Клименко25.02.24, 13:13 • 26688 переглядiв