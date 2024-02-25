Ни одна единица оружия не покидала Украину нелегально за два года войны - глава МВД

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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

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Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  55668 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  189297 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  222604 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  212443 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  221657 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  246894 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  232031 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  251481 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  269153 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ihor-klymenkoИгорь Клименко
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Новости по теме

Ни одна единица оружия не покидала Украину нелегально за два года войны - глава МВД

Министр внутренних дел заявил, что за два года полномасштабной войны рф против Украины ни одна единица оружия не покинула Украину нелегально, высоко оценив огромную работу украинских силовиков.

Война •   •  11650 просмотра
Ни одна единица оружия не покидала Украину нелегально за два года войны - глава МВД

Украина стремится обеспечить стабильный довоенный уровень экспорта - Кубраков

Украина стремится обеспечить устойчивый довоенный экспорт путем расширения существующих экспортных коридоров, создания новых и укрепления альтернативных транспортных маршрутов, таких как Дунайский речной кластер.

Война •   •  11270 просмотра
Украина стремится обеспечить стабильный довоенный уровень экспорта - Кубраков

В США объявили победителей премии Гильдии актеров: высшую награду получил "Оппенгеймер" Нолана

Киллиан Мерфи в фильме "Оппенгеймер" получил награду SAG Awards за лучшую мужскую роль.

Культура •   •  8052 просмотра
В США объявили победителей премии Гильдии актеров: высшую награду получил "Оппенгеймер" Нолана

Минобороны Швеции и Украины обсудили военное сотрудничество: Умеров отметил эффективность шведского САУ Archer

Министры обороны Швеции и Украины обсудили военное сотрудничество и эффективность шведских самоходных артиллерийских установок Archer, которые Украина уже эффективно использует на фронте.

Война •   •  13905 просмотра
Минобороны Швеции и Украины обсудили военное сотрудничество: Умеров отметил эффективность шведского САУ Archer

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

россия не планировала длительную войну, и каждый дополнительный месяц боевых действий приводит к катастрофическим последствиям для ее экономики и внутренней ситуации.

Война •   •  55668 просмотра
Эксклюзив
Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

Силы МВД, которые участвуют в боевых действиях, сейчас составляют около 20% от Сил обороны - Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что силы его министерства сейчас составляют около 20% украинской армии и уничтожили российскую технику на сумму более 5,5 миллиардов долларов.

Война •   •  18251 просмотра
Силы МВД, которые участвуют в боевых действиях, сейчас составляют около 20% от Сил обороны - Клименко

Украине удалось удержать экономику несмотря на полномасштабную войну - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, несмотря на продолжающуюся войну, Украине удалось сохранить экономику.

Война •   •  16969 просмотра
Украине удалось удержать экономику несмотря на полномасштабную войну - Шмыгаль

Создание Сил беспилотных систем даст возможность наносить противнику максимальные потери - Сухаревский

Заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины заявил, что вновь созданные подразделения ДШВ будут мощным ресурсом на поле боя, способным нанести максимальные потери противнику и асимметрично ответить на его действия.

Война •   •  14541 просмотра
Создание Сил беспилотных систем даст возможность наносить противнику максимальные потери - Сухаревский

В ГУР опровергли информацию, что непризнанное Приднестровье 28 февраля попросится в рф

28 февраля 2024 года депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде не планируют обращаться к российскому диктатору путину с просьбой войти в состав рф, отметили в ГУР.

Политика •   •  14290 просмотра
В ГУР опровергли информацию, что непризнанное Приднестровье 28 февраля попросится в рф

Держать голову холодной и принимать решения, которые успокоят ситуацию - Кулеба о путях решения противоречий с польскими фермерами

Польское и украинское правительства нуждаются в откровенных дискуссиях и быстрых решений, чтобы успокоить ситуацию на границе между фермерами.

Экономика •   •  15518 просмотра
Держать голову холодной и принимать решения, которые успокоят ситуацию - Кулеба о путях решения противоречий с польскими фермерами