Ни одна единица оружия не покидала Украину нелегально за два года войны - глава МВД
Министр внутренних дел заявил, что за два года полномасштабной войны рф против Украины ни одна единица оружия не покинула Украину нелегально, высоко оценив огромную работу украинских силовиков.
Украина стремится обеспечить стабильный довоенный уровень экспорта - Кубраков
Украина стремится обеспечить устойчивый довоенный экспорт путем расширения существующих экспортных коридоров, создания новых и укрепления альтернативных транспортных маршрутов, таких как Дунайский речной кластер.
В США объявили победителей премии Гильдии актеров: высшую награду получил "Оппенгеймер" Нолана
Киллиан Мерфи в фильме "Оппенгеймер" получил награду SAG Awards за лучшую мужскую роль.
Минобороны Швеции и Украины обсудили военное сотрудничество: Умеров отметил эффективность шведского САУ Archer
Министры обороны Швеции и Украины обсудили военное сотрудничество и эффективность шведских самоходных артиллерийских установок Archer, которые Украина уже эффективно использует на фронте.
Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
россия не планировала длительную войну, и каждый дополнительный месяц боевых действий приводит к катастрофическим последствиям для ее экономики и внутренней ситуации.
Силы МВД, которые участвуют в боевых действиях, сейчас составляют около 20% от Сил обороны - Клименко
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что силы его министерства сейчас составляют около 20% украинской армии и уничтожили российскую технику на сумму более 5,5 миллиардов долларов.
Украине удалось удержать экономику несмотря на полномасштабную войну - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, несмотря на продолжающуюся войну, Украине удалось сохранить экономику.
Создание Сил беспилотных систем даст возможность наносить противнику максимальные потери - Сухаревский
Заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины заявил, что вновь созданные подразделения ДШВ будут мощным ресурсом на поле боя, способным нанести максимальные потери противнику и асимметрично ответить на его действия.
В ГУР опровергли информацию, что непризнанное Приднестровье 28 февраля попросится в рф
28 февраля 2024 года депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде не планируют обращаться к российскому диктатору путину с просьбой войти в состав рф, отметили в ГУР.
Держать голову холодной и принимать решения, которые успокоят ситуацию - Кулеба о путях решения противоречий с польскими фермерами
Польское и украинское правительства нуждаются в откровенных дискуссиях и быстрых решений, чтобы успокоить ситуацию на границе между фермерами.