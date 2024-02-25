Ни одна единица оружия не покидала Украину нелегально за два года войны - глава МВД

За два года полномасштабной войны ни одна единица оружия не покидала Украину нелегально. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время форума "Украина. Год 2024", передает корреспондент УНН.

Могу сказать, что ни одна единица оружия на сегодня за два года полномасштабной войны не пересекла границу Украины с ЕС. Это колоссальная работа наших сил безопасности - сказал Клименко.

Силы МВД, которые участвуют в боевых действиях, сейчас составляют около 20% от Сил обороны - Клименко