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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 43095 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Жнива-2022: підприємство МХП на Львівщині зібрало кращий врожай, ніж торік

Жнива-2022: підприємство МХП на Львівщині зібрало кращий врожай, ніж торік

Київ • УНН

 • 121009 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. “Захід-Агро МХП” цього року зібрало кращий врожай пшениці, ніж торік. Про це повідомили у пресслужбі підприємства, передає УНН.

Цитата

«Навіть природа і Бог на боці українців – цьогорічний врожай пшениці кращий за минулорічний», – зазначив керівник виробничого підрозділу Північний ТОВ "Захід-Агро МХП" Роман Сагатий.

Деталі

На полях «Захід-Агро МХП» тривають роботи: збір ранніх зернових і оперативний посів озимих. Вже обмолочено 2140 га ріпаку озимого та 1050 га пшениці. Паралельно зі жнивами триває посів озимого ріпаку, а вже з початку вересня розпочнеться посів озимої пшениці.

Нагадаємо

Агрохолдинг МХП у ІІ кварталі 2022 року наростив продажі соняшникової олії на 38% у порівнянні з минулим роком.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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