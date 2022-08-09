Жатва-2022: предприятие МХП во Львовской области собрало лучший урожай, чем в прошлом году
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. “Запад-Агро МХП” в этом году собрало лучший урожай пшеницы, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает УНН.
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«Даже природа и Бог на стороне украинцев – нынешний урожай пшеницы лучше прошлогоднего», – отметил руководитель производственного подразделения Северный ООО "Запад-Агро МХП" Роман Сагатый.
Детали
На полях «Запад-Агро МХП» продолжаются работы: сбор ранних зерновых и оперативный посев озимых. Уже обмолочено 2140 га озимого рапса и 1050 га пшеницы. Параллельно с жатвой идет посев озимого рапса, а уже с начала сентября начнется посев озимой пшеницы.
Напомним
Агрохолдинг МХП во ІІ квартале 2022 года нарастил продажи подсолнечного масла на 38% по сравнению с прошлым годом.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.