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Жительку Одещини засудили за контрабанду культурних цінностей за кордон

Жительку Одещини засудили за контрабанду культурних цінностей за кордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. До трьох років позбавлення волі засуджено жительку міста Біляївка Одеської області, викриту на контрабанді культурних цінностей VII-IX століття. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Досудовим слідством встановлено, що жінка скуповувала у чорних археологів предмети старовини для перепродажу за кордон. Покупців зловмисниця підшуковували через інтернет на спеціалізованих форумах іноземних країн. Антикваріат вона відправляла замовникам через міжнародні поштові сервіси. Для приховування протиправної діяльності жінка надавала до митного органу недостовірні відомості про переміщувані цінності.

У 2018 році співробітники СБУ задокументували та блокували вісім спроб контрабандного відправлення громадянкою предметів, що становлять культурну та історичну спадщину. Зловмисницю було затримано під час чергової спроби незаконного переправлення за кордон старовинних каблучок, кулонів, хрестів та предметів побуту.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта справи оперативники спецслужби виявили понад тридцять антикварних предметів, зокрема прикрас, підготовлених для відправлення за кордон.

Приморський районний суд Одеси визнав зловмисницю винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) і ч. 1 ст. 201 (Контрабанда) Кримінального кодексу України, та призначив їй покарання у вигляді трьох років ув’язнення. Предмети контрабанди повернуто державі. Вирок суду набув законної сили.

Нагадаємо, у Харківській області попередили контрабандне переправлення більше ніж двох тонн товарів народного споживання до Росії.

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