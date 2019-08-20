Жертвами лихоманки денге на Філіппінах стали понад 800 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Щонайменше 807 людей померли на Філіппінах з початку року від епідемії лихоманки денге. Про це з посиланням на філіппінське міністерство охорони здоров'я повідомляє The Philippine Star, передає УНН.
Відповідно до останнього звіту, опублікованому міністерством охорони здоров'я країни, з 1 січня по 3 серпня на Філіппінах зареєстровано 188 562 випадки захворювання лихоманкою денге.
Це більш ніж удвічі перевищує 93 149 випадків, зареєстрованих за аналогічний період минулого року.
З цієї кількості - 807 людей померли, що більше, ніж 497 за той же період у 2018 році.
Нагадаємо, у В'єтнамі в цьому році зареєстровано понад 100 тис. випадків зараження лихоманкою денге.