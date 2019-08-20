Жертвами лихорадки денге на Филиппинах стали более 800 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. По меньшей мере 807 человек умерли на Филиппинах с начала года от эпидемии лихорадки денге. Об этом со ссылкой на филиппинское министерство здравоохранения сообщает The Philippine Star, передает УНН.
Согласно последнему отчету, опубликованному министерством здравоохранения страны, с 1 января по 3 августа на Филиппинах зарегистрировано 188 562 случая заболевания лихорадкой денге.
Это более чем вдвое превышает 93 149 случаев, зарегистрированных за аналогичный период прошлого года.
Из этого числа - 807 людей умерли, что больше, чем 497 за тот же период в 2018 году.
Напомним, во Вьетнаме в этом году зарегистрировано более 100 тыс. случаев заражения лихорадкой денге.