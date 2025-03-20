Зеленський зустрівся з прем’єром Норвегії: говоритимуть про F-16, безпеку та дипломатію зі США

В Осло розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере. Вони планують обговорити дипломатію зі США та гарантії безпеки. Також вони обговорять постачання літаків F-16, передає УНН з посиланням на ОП.

Ми вдячні Норвегії, вам, вашій команді, парламенту за велику підтримку – військову, гуманітарну та підтримку енергетики, що дуже важливо, особливо під час останніх трьох важких зим. Дуже вдячний, ми ніколи цього не забудемо. Хочу обговорити з вами ситуацію на фронті, дипломатію зі США та гарантії безпеки – зазначив Зеленський.

Крім того, під час зустрічі йтиметься про участь Норвегії в зусиллях для досягнення справедливого та сталого миру і напрацюванні спільного європейського плану.

Зокрема, лідери обговорять зміцнення обороноздатності України, посилення ППО, постачання літаків F-16, артилерійських систем та боєприпасів, а також інвестиції в українське виробництво зброї.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії з візитом.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що уряд країни найближчим часом звернеться до парламенту з пропозицією збільшити фінансову допомогу Україні.