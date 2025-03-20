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Зеленский встретился с премьером Норвегии: будут говорить о F-16, безопасности и дипломатии с США

Киев • УНН

 • 11509 просмотра

В Осло началась встреча Зеленского и Стере. Они обсудят гарантии безопасности, поставки F-16, артиллерии, инвестиции в производство оружия и совместный европейский план.

Зеленский встретился с премьером Норвегии: будут говорить о F-16, безопасности и дипломатии с США

В Осло началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Они планируют обсудить дипломатию с США и гарантии безопасности. Также они обсудят поставки самолетов F-16, передает УНН со ссылкой на ОП.

Мы благодарны Норвегии, вам, вашей команде, парламенту за большую поддержку – военную, гуманитарную и поддержку энергетики, что очень важно, особенно во время последних трех тяжелых зим. Очень благодарен, мы никогда этого не забудем. Хочу обсудить с вами ситуацию на фронте, дипломатию с США и гарантии безопасности 

– отметил Зеленский.

Кроме того, во время встречи речь пойдет об участии Норвегии в усилиях для достижения справедливого и устойчивого мира и наработке общего европейского плана.

В частности, лидеры обсудят укрепление обороноспособности Украины, усиление ПВО, поставки самолетов F-16, артиллерийских систем и боеприпасов, а также инвестиции в украинское производство оружия.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию с визитом.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что правительство страны в ближайшее время обратится в парламент с предложением увеличить финансовую помощь Украине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Йонас Гар Стёре
Осло
Норвегия
Владимир Зеленский
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