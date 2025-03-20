Зеленский встретился с премьером Норвегии: будут говорить о F-16, безопасности и дипломатии с США
Киев • УНН
В Осло началась встреча Зеленского и Стере. Они обсудят гарантии безопасности, поставки F-16, артиллерии, инвестиции в производство оружия и совместный европейский план.
В Осло началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Они планируют обсудить дипломатию с США и гарантии безопасности. Также они обсудят поставки самолетов F-16, передает УНН со ссылкой на ОП.
Мы благодарны Норвегии, вам, вашей команде, парламенту за большую поддержку – военную, гуманитарную и поддержку энергетики, что очень важно, особенно во время последних трех тяжелых зим. Очень благодарен, мы никогда этого не забудем. Хочу обсудить с вами ситуацию на фронте, дипломатию с США и гарантии безопасности
Кроме того, во время встречи речь пойдет об участии Норвегии в усилиях для достижения справедливого и устойчивого мира и наработке общего европейского плана.
В частности, лидеры обсудят укрепление обороноспособности Украины, усиление ПВО, поставки самолетов F-16, артиллерийских систем и боеприпасов, а также инвестиции в украинское производство оружия.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию с визитом.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что правительство страны в ближайшее время обратится в парламент с предложением увеличить финансовую помощь Украине.