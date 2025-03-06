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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Зеленський зустрівся з прем’єром Бельгії: обговорили потребу в артилерії і спільному виробництві

Київ • УНН

 • 10040 перегляди

Президент України зустрівся з прем'єром Бельгії Бартом де Вевером у Брюсселі перед самітом ЄС. Сторони обговорили постачання артилерії, виробництво дронів та ракет, а також подякували за F-16.

Зеленський зустрівся з прем’єром Бельгії: обговорили потребу в артилерії і спільному виробництві

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером перед екстреним самітом ЄС щодо оборони Європи та підтримки України. Сторони обговорили постачання артилерійських систем і снарядів до них, а також інвестиції в українське, виробництво далекобійних дронів і ракет, передає УНН.

Деталі

Зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером у Брюсселі. Подякував уряду та всім бельгійцям за надану допомогу, зокрема за передачу літаків F-16. Цінуємо ці сильні кроки для захисту українських життів

- сказав Зеленський. 

Він додав, що поінформував прем’єра про підготовку європейського плану для наближення справедливого миру й запросив взяти участь у роботі над ним.

Особливу увагу під час перемовин приділили оборонним потребам. Насамперед постачанню артилерійських систем і снарядів до них, а також інвестиціям у наше, українське, виробництво далекобійних дронів і ракет. Вони довели свою ефективність на фронті, і маємо разом посилювати цю перевагу. Також обговорили інтеграцію України до ЄС

- додав Зеленський. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт ЄС, присвяченій обороні Європи та підтримці України. 

Павло Башинський

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