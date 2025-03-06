Зеленский встретился с премьером Бельгии: обсудили необходимость в артиллерии и совместном производстве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером перед экстренным саммитом ЕС по обороне Европы и поддержке Украины. Стороны обсудили поставки артиллерийских систем и снарядов к ним, а также инвестиции в украинское производство дальнобойных дронов и ракет, передает УНН.

Детали

Встретился с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером в Брюсселе. Поблагодарил правительство и всех бельгийцев за оказанную помощь, в частности за передачу самолетов F-16. Ценим эти сильные шаги для защиты украинских жизней

Он добавил, что проинформировал премьера о подготовке европейского плана для приближения справедливого мира и пригласил принять участие в работе над ним.

Особое внимание во время переговоров уделили оборонным потребностям. Прежде всего поставкам артиллерийских систем и снарядов к ним, а также инвестициям в наше, украинское, производство дальнобойных дронов и ракет. Они доказали свою эффективность на фронте, и мы должны вместе усиливать это преимущество. Также обсудили интеграцию Украины в ЕС