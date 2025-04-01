Зеленський заслухав Умєрова про контакти з американською стороною: деталі
Київ • УНН
Президент України повідомив про передачу американській стороні даних про російські удари по енергетичній інфраструктурі. Київ наполягає, щоб кожне порушення було зафіксовано.
Президент України Володимир Зеленський заслухав міністра оборони України Рустема Умєрова про контакти з американською стороною та передачу інформації про російські порушення щодо енергетики, передає УНН.
... міністр оборони України доповів сьогодні про контакти з нашими партнерами, зокрема з американською стороною. Ми передали всю необхідну інформацію про російські порушення щодо енергетики: були удари, сьогодні знову був удар у Херсоні, застосування російського дрона по об’єкту енергетики, по обладнанню – абсолютно свідомо та цілеспрямовано – частина міста залишалась без електрики
За словами Глави держави, Київ наполягає на тому, що кожне таке порушення має бути зафіксоване й отримати відповідь від наших партнерів.
Саме з таких маленьких деталей складаються великі затримки росією дипломатичного процесу. Безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, зараз не реалізоване тільки через позицію росії
Додамо
Крім того, Зеленський наголосив, що стабільність підтримки – це один із ключових чинників у захисті від російської агресії.
Саме на паузи в постачанні, на суперечки між партнерами, на всі ознаки нестабільності дуже розраховує путін. Він вірить у те, що єдність у захисті життя не збережеться. І тому так важливо робити все, щоб зберегти єдність, зберегти конструктивну роботу з усіма партнерами. Україна це робить
Зеленський провів Ставку щодо комплектації бригад та забезпечення01.04.25, 22:34 • 9338 переглядiв
Раніше
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський анонсував першу зустріч країн, які готові розмістити потенційний миротворчий контингент на території України. Вона має відбутися вже цієї п’ятниці, 4 квітня.