Зеленський заслухав Умєрова про контакти з американською стороною: деталі

Президент України Володимир Зеленський заслухав міністра оборони України Рустема Умєрова про контакти з американською стороною та передачу інформації про російські порушення щодо енергетики, передає УНН.

... міністр оборони України доповів сьогодні про контакти з нашими партнерами, зокрема з американською стороною. Ми передали всю необхідну інформацію про російські порушення щодо енергетики: були удари, сьогодні знову був удар у Херсоні, застосування російського дрона по об’єкту енергетики, по обладнанню – абсолютно свідомо та цілеспрямовано – частина міста залишалась без електрики

За словами Глави держави, Київ наполягає на тому, що кожне таке порушення має бути зафіксоване й отримати відповідь від наших партнерів.

Крім того, Зеленський наголосив, що стабільність підтримки – це один із ключових чинників у захисті від російської агресії.

Саме на паузи в постачанні, на суперечки між партнерами, на всі ознаки нестабільності дуже розраховує путін. Він вірить у те, що єдність у захисті життя не збережеться. І тому так важливо робити все, щоб зберегти єдність, зберегти конструктивну роботу з усіма партнерами. Україна це робить