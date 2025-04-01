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Зеленський заслухав Умєрова про контакти з американською стороною: деталі

Київ • УНН

 • 7511 перегляди

Президент України повідомив про передачу американській стороні даних про російські удари по енергетичній інфраструктурі. Київ наполягає, щоб кожне порушення було зафіксовано.

Зеленський заслухав Умєрова про контакти з американською стороною: деталі

Президент України Володимир Зеленський заслухав міністра оборони України Рустема Умєрова про контакти з американською стороною та передачу інформації про російські порушення щодо енергетики, передає УНН.

... міністр оборони України доповів сьогодні про контакти з нашими партнерами, зокрема з американською стороною. Ми передали всю необхідну інформацію про російські порушення щодо енергетики: були удари, сьогодні знову був удар у Херсоні, застосування російського дрона по об’єкту енергетики, по обладнанню – абсолютно свідомо та цілеспрямовано – частина міста залишалась без електрики 

- повідомив Зеленський під час відеозвернення.

За словами Глави держави, Київ наполягає на тому, що кожне таке порушення має бути зафіксоване й отримати відповідь від наших партнерів.

Саме з таких маленьких деталей складаються великі затримки росією дипломатичного процесу. Безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, зараз не реалізоване тільки через позицію росії 

- додав Президент.

Додамо

Крім того, Зеленський наголосив, що стабільність підтримки – це один із ключових чинників у захисті від російської агресії.

Саме на паузи в постачанні, на суперечки між партнерами, на всі ознаки нестабільності дуже розраховує путін. Він вірить у те, що єдність у захисті життя не збережеться. І тому так важливо робити все, щоб зберегти єдність, зберегти конструктивну роботу з усіма партнерами. Україна це робить 

- резюмував Президент.

Зеленський провів Ставку щодо комплектації бригад та забезпечення01.04.25, 22:34 • 9338 переглядiв

Раніше

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський анонсував першу зустріч країн, які готові розмістити потенційний миротворчий контингент на території України. Вона має відбутися вже цієї п’ятниці, 4 квітня. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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