Зеленский заслушал Умерова о контактах с американской стороной: детали

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал министра обороны Украины Рустема Умерова о контактах с американской стороной и передаче информации о российских нарушениях в отношении энергетики, передает УНН.

... министр обороны Украины доложил сегодня о контактах с нашими партнерами, в частности с американской стороной. Мы передали всю необходимую информацию о российских нарушениях в отношении энергетики: были удары, сегодня снова был удар в Херсоне, применение российского дрона по объекту энергетики, по оборудованию – абсолютно сознательно и целенаправленно – часть города оставалась без электричества - сообщил Зеленский во время видеообращения.

По словам Главы государства, Киев настаивает на том, что каждое такое нарушение должно быть зафиксировано и получить ответ от наших партнеров.

Именно из таких маленьких деталей состоят большие задержки россией дипломатического процесса. Безусловное прекращение ударов, которое предложила Америка, сейчас не реализовано только из-за позиции россии - добавил Президент.

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Кроме того, Зеленский подчеркнул, что стабильность поддержки – это один из ключевых факторов в защите от российской агрессии.

Именно на паузы в поставках, на споры между партнерами, на все признаки нестабильности очень рассчитывает путин. Он верит в то, что единство в защите жизни не сохранится. И поэтому так важно делать все, чтобы сохранить единство, сохранить конструктивную работу со всеми партнерами. Украина это делает - резюмировал Президент.

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