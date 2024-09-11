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Зеленський заявив, що поки що не може підтвердити застосування іранських ракет

Зеленський заявив, що поки що не може підтвердити застосування іранських ракет

Київ • УНН

 • 16239 перегляди

Президент України отримав від розвідок партнерів інформацію про передачу Іраном балістичних ракет росії. Зеленський зазначив, що поки немає доказів застосування цих ракет, але підтвердив використання іранських дронів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав інформацію про передачу Іраном балістичних ракет росії від розвідок партнерів. Це така сама інформація, як в медіа без деталей. Про це він сказав під час саміту Кримської платформи, передає УНН.

"Щодо іранських ракет. Ми отримали таку саму інформацію яку ми бачили в медіа, без якихось деталей... Я цю інформацію отримав на рівні розвідок від партнерів, але не можу поки що підтвердити щодо застосування відповідних ракет. Я можу підтвердити тільки коли у нас є докази, як це було з Північною Кореєю щодо ракет та щодо використання снарядів", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна знає, що є проти неї використання великої кількості іранських дронів.

"Є ліцензії по яких росія виробляє іранські дрони на своїй території. Щодо застосування іранських ракет деталей більше поки що немає", - зазначив Зеленський.

Доповнення

За даними The Wall Street Journal, Іран передав росії балістичні ракети малої дальності, але кількість і дата передачі в точності невідома. За даними Інституту вивчення війни, Іран погодився на обмін, розраховуючи на винищувачі Су-35.

7 вересня МЗС України висловило глибоке занепокоєння щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет росії. Україна закликала Іран утриматися від передачі росії будь-яких видів озброєння та військової техніки та попереджає про можливі руйнівні наслідки для двосторонніх відносин.

8 вересня повідомлялося, що іранський депутат Ахмад Бахшайеш Ардестані підтвердив повідомлення ЗМІ про постачання Тегераном балістичних ракет до росії. Водночас речник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані заперечує це.

До МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння росії матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин.

Вчора, 10 вересня речник МЗС Георгій Тихий, коментуючи можливу передачу Тегераном росії балістичних ракет, заявив, що всі опції, включно з розірванням дипломатичних відносин з Іраном є на столі в України.

США підтвердили постачання Іраном балістичних ракет росії та запроваджують санкції.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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