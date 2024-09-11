Зеленский заявил, что пока что не может подтвердить применение иранских ракет

Президент Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о передаче Ираном баллистических ракет россии от разведок партнеров. Это такая же информация, как в медиа без деталей. Об этом он сказал во время саммита Крымской платформы, передает УНН.

"Относительно иранских ракет. Мы получили такую же информацию, которую мы видели в медиа, без каких-то деталей... Я эту информацию получил на уровне разведок от партнеров, но не могу пока подтвердить по применению соответствующих ракет. Я могу подтвердить только когда у нас есть доказательства, как это было с Северной Кореей по ракетам и по использованию снарядов", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина знает, что есть против нее использование большого количества иранских дронов.

"Есть лицензии по которым россия производит иранские дроны на своей территории. По применению иранских ракет деталей больше пока нет", - отметил Зеленский.

Дополнение

По данным The Wall Street Journal, Иран передал россии баллистические ракеты малой дальности, но количество и дата передачи в точности неизвестна. По данным Института изучения войны, Иран согласился на обмен, рассчитывая на истребители Су-35.

7 сентября МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность относительно возможной передачи Ираном баллистических ракет России. Украина призвала Иран воздержаться от передачи россии любых видов вооружения и военной техники и предупреждает о возможных разрушительных последствиях для двусторонних отношений.

8 сентября сообщалось, что иранский депутат Ахмад Бахшайеш Ардестани подтвердил сообщения СМИ о поставках Тегераном баллистических ракет в россию. В то же время представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани отрицает это.

В МИД был вызван временный поверенный в делах Ирана в Украине Шахрияр Амузегар и в жесткой форме высказано предупреждение о том, что подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения россии будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений.

Вчера, 10 сентября спикер МИД Георгий Тихий, комментируя возможную передачу Тегераном россии баллистических ракет, заявил, что все опции, включая разрыв дипломатических отношений с Ираном есть на столе у Украины.

США подтвердили поставки Ираном баллистических ракет россии и вводят санкции.