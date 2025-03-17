Президент визначив завдання для нового очільника Генштабу: прискоритися з армійськими корпусами та аудит потреб бригад

Президент України Володимир Зеленський на нараді обговорив ситуацію на фронті та визначив пріоритети для нового начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова – прискорити формування корпусної системи в Силах оборони та провести аудит потреб бойових бригад, про що повідомив у понеділок у соцмережах, пише УНН.

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"Нарада з міністром оборони України Рустемом Умєровим і новим начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим. Обговорили ситуацію на фронті та у взаємодії з партнерами щодо гарантій безпеки для України. Визначив ключові завдання", - вказав Зеленський.

Начальнику Генштабу – прискорити формування корпусної системи в наших Силах оборони та провести аудит актуальних потреб бойових бригад - зазначив Президент.

Зеленський доручив Умєрову створити команду для взаємодії щодо системи безпеки для України, цього тижня має засідати у Лондоні

Як вказав Глава держави, потрібне максимальне забезпечення бригад для стійкості наших позицій як на фронті, так і в дипломатичній роботі.

"Зміцнення армії – це незмінний пріоритет, і в цьому питанні не може бути кроків назад. Сили оборони та безпеки України, оборонно-промисловий комплекс та багаторівнева взаємодія з партнерами є основою нашої незалежності", - написав Зеленський.

Андрія Гнатова призначено новим начальником Генштабу ЗСУ