Зеленский определил задачи для нового главы Генштаба: ускориться с армейскими корпусами и аудит потребностей бригад

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании обсудил ситуацию на фронте и определил приоритеты для нового начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова – ускорить формирование корпусной системы в Силах обороны и провести аудит потребностей боевых бригад, о чем сообщил в понедельник в соцсетях, пишет УНН.

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"Совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и новым начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым. Обсудили ситуацию на фронте и во взаимодействии с партнерами по гарантиям безопасности для Украины. Определил ключевые задачи", - указал Зеленский.

Начальнику Генштаба – ускорить формирование корпусной системы в наших Силах обороны и провести аудит актуальных потребностей боевых бригад - отметил Президент.

Зеленский поручил Умерову создать команду для взаимодействия по системе безопасности для Украины, на этой неделе должна заседать в Лондоне

Как указал Глава государства, необходимо максимальное обеспечение бригад для устойчивости наших позиций как на фронте, так и в дипломатической работе.

"Укрепление армии – это неизменный приоритет, и в этом вопросе не может быть шагов назад. Силы обороны и безопасности Украины, оборонно-промышленный комплекс и многоуровневое взаимодействие с партнерами являются основой нашей независимости", - написал Зеленский.

Андрея Гнатова назначен новым начальником Генштаба ВСУ