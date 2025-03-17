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Зеленский определил задачи для нового главы Генштаба: ускориться с армейскими корпусами и аудит потребностей бригад

Киев • УНН

 • 16500 просмотра

На встрече с министром обороны и новым начальником Генштаба Зеленский обсудил ситуацию на фронте и определил приоритеты. Главная задача – ускорить формирование корпусной системы в ВСУ.

Зеленский определил задачи для нового главы Генштаба: ускориться с армейскими корпусами и аудит потребностей бригад

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании обсудил ситуацию на фронте и определил приоритеты для нового начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова – ускорить формирование корпусной системы в Силах обороны и провести аудит потребностей боевых бригад, о чем сообщил в понедельник в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и новым начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым. Обсудили ситуацию на фронте и во взаимодействии с партнерами по гарантиям безопасности для Украины. Определил ключевые задачи", - указал Зеленский.

Начальнику Генштаба – ускорить формирование корпусной системы в наших Силах обороны и провести аудит актуальных потребностей боевых бригад

- отметил Президент.

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Как указал Глава государства, необходимо максимальное обеспечение бригад для устойчивости наших позиций как на фронте, так и в дипломатической работе.

"Укрепление армии – это неизменный приоритет, и в этом вопросе не может быть шагов назад. Силы обороны и безопасности Украины, оборонно-промышленный комплекс и многоуровневое взаимодействие с партнерами являются основой нашей независимости", - написал Зеленский.

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Юлия Шрамко

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