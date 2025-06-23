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Зеленський виступить у парламенті Нідерландів: що відомо

Київ • УНН

 • 458 перегляди

Президент України Володимир Зеленський 24 червня виступить у Палаті представників парламенту Нідерландів на запрошення більшості членів. Це буде його третє звернення до нідерландських парламентарів, після відеозв'язку у 2022 році та візиту до Сенату через рік.

Зеленський виступить у парламенті Нідерландів: що відомо

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 червня, виступить у Палаті представників парламенту Нідерландів. Про це повідомляє УНН із посиланням на NOS.

Деталі

Зазначається, що виступ Зеленського у нідерландському парламенті відбудеться на запрошення більшості членів Палати представників. Сама ініціатива виходила від опозиційної партії GroenLinks-PvdA.

Видання нагадує, що цього тижня Зеленський перебуває в Нідерландах у зв'язку з самітом НАТО в Гаазі.

Це вже третє звернення президента до нідерландських парламентарів. У березні 2022 року це було зроблено через відеозв’язок. Через рік Зеленський приїхав до Сенату

- вказується у статті.

ЗМІ конкретизує, що виступ Зеленського відбудеться на спільному засіданні двох палат парламенту Нідерландів і планується близько 16:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом - ред.).

Нагадаємо

Нижня палата парламенту Нідерландів підтримала клопотання, яке визнає депортацію кримських татар у 1944 році Радянським Союзом геноцидом. Нідерланди стали сьомою країною, яка визнала цей злочин.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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