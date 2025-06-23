Зеленский выступит в парламенте Нидерландов: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 июня, выступит в Палате представителей парламента Нидерландов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.

Детали

Отмечается, что выступление Зеленского в нидерландском парламенте состоится по приглашению большинства членов Палаты представителей. Сама инициатива исходила от оппозиционной партии GroenLinks-PvdA.

Издание напоминает, что на этой неделе Зеленский находится в Нидерландах в связи с саммитом НАТО в Гааге.

Это уже третье обращение президента к нидерландским парламентариям. В марте 2022 года это было сделано посредством видеосвязи. Год спустя Зеленский приехал в Сенат - указывается в статье.

СМИ конкретизирует, что выступление Зеленского состоится на совместном заседании двух палат парламента Нидерландов и планируется около 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву - ред.).

Напомним

Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала ходатайство, которое признает депортацию крымских татар в 1944 году Советским Союзом геноцидом. Нидерланды стали седьмой страной, признавшей это преступление.

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