Зеленський вручив ще 30 сертифікатів на житло Героям України та родинам полеглих воїнів
Київ • УНН
Президент Зеленський вручив ще 30 сертифікатів на квартири Героям України та сім'ям загиблих воїнів, удостоєних цього звання посмертно.
Президент Володимир Зеленський вручив ще 30 сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно, передає УНН.
"Сьогодні маю честь передати сертифікати на квартири ще 30 Героям України й родинам загиблих Героїв. Це воїни Збройних Сил України, нашої Національної гвардії – сержанти, старші лейтенанти, капітани, майори, підполковники, полковники", - написав Зеленський.
Зеленський наголосив, що справжня памʼять про героїв завжди базується на двох елементах: на відчутті вдячності та шани до всього, що зроблено заради держави й людей.
"Україна ніколи не втратить цього відчуття і завжди буде вдячною, завжди шануватиме своїх героїв. Кожного й кожну, хто став на захист України. Усіх, хто став взірцевим воїном. Кожного, чий особистий вибір сміливості та чиї героїчні вчинки допомогли Україні вистояти на шляху незалежності", - зазначив Зеленський.
Доповнення
19 січня Зеленський також вручав ще 30 сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв.
Також вручення сертифікатів відбувалося, зокрема 3 лютого.